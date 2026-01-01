خصم يصل إلى 68% على Grafana Pyroscope

نشر Grafana Pyroscope بنقرة واحدة.

واجهة خلفية مفتوحة المصدر للمراقبة المستمرة للأداء تساعدك على تصحيح أخطاء مشكلات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وزمن الوصول وصولاً إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Grafana Pyroscope بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Grafana Pyroscope

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grafana Pyroscope؟

Grafana Pyroscope هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للتنميط المستمر، مصممة لتخزين واستعلام بيانات التنميط من تطبيقات الإنتاج على نطاق واسع. على عكس أدوات التنميط لمرة واحدة التي تشغلها أثناء الحوادث، يستوعب Pyroscope الملفات الشخصية باستمرار من مصادر Go و Java و Python و Ruby و Node.js و Rust و .NET و eBPF و OpenTelemetry حتى تتمكن من مقارنة الرسوم البيانية الشعلية عبر عمليات النشر أو المناطق أو أي تسمية مخصصة.

تساعد استضافة Pyroscope ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) في إبقاء بيانات الملف الشخصي الحساسة (التي غالبًا ما تحتوي على أسماء الوظائف ومسارات الملفات وتتبعات المكدس من التعليمات البرمجية الخاصة بك) بعيدًا عن خدمات الجهات الخارجية، مع السماح لك بضبط الاحتفاظ والتخزين ليناسب عبء عملك. يعمل الوضع الثنائي الفردي المجمع على تشغيل مكونات الموزع والمستوعب والاستعلام والضاغط في حاوية واحدة مع تخزين نظام الملفات المحلي — لا يتطلب Kubernetes أو تخزين الكائنات أو تبعيات خارجية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Grafana Pyroscope

التوصيف المستمر

استوعب ملفات التعريف من الخدمات قيد التشغيل على مدار الساعة بدلاً من انتظار وقوع حادث، حتى تتمكن من مقارنة أي نقطتين زمنيتين على مخطط شعلة.

دعم متعدد اللغات

مجموعات تطوير البرامج الأصلية (SDKs) لـ Go و Java و Python و Ruby و Node.js و Rust و .NET، بالإضافة إلى الأتمتة الذاتية للأدوات من Grafana Alloy و eBPF لتحليل الأداء بدون تعليمات برمجية لأي ملف ثنائي.

متوافق مع OpenTelemetry

قبول الملفات التعريفية عبر بروتوكول OpenTelemetry وربطها بالتتبعات والمقاييس والسجلات الموجودة دون تغيير مسار التجميع الخاص بك.

مقارنات رسم بياني الشعلة

قارن بين رسمين بيانيين لهبين جنبًا إلى جنب لترى على الفور أي الدوال تراجعت بعد النشر، أو تدهور أداؤها تحت الحمل، أو تحسنت بعد إصلاح.

تصفية بالوسوم

قم بتقسيم الملفات الشخصية حسب أي تسمية — الخدمة، المنطقة، الإصدار، المستأجر، أو البعد المخصص — لعزل عبء العمل الدقيق الذي يسبب تراجعًا في الأداء.

تخزين ثنائي موحد

يعمل كحاوية واحدة مع تخزين نظام ملفات محلي بشكل افتراضي، مع واجهات خلفية اختيارية لـ S3 و GCS و Azure عندما تتجاوز سعة عقدة واحدة.

لماذا تشغّل Grafana Pyroscope على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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