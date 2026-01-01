Grafana Pyroscope هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للتنميط المستمر، مصممة لتخزين واستعلام بيانات التنميط من تطبيقات الإنتاج على نطاق واسع. على عكس أدوات التنميط لمرة واحدة التي تشغلها أثناء الحوادث، يستوعب Pyroscope الملفات الشخصية باستمرار من مصادر Go و Java و Python و Ruby و Node.js و Rust و .NET و eBPF و OpenTelemetry حتى تتمكن من مقارنة الرسوم البيانية الشعلية عبر عمليات النشر أو المناطق أو أي تسمية مخصصة.

تساعد استضافة Pyroscope ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) في إبقاء بيانات الملف الشخصي الحساسة (التي غالبًا ما تحتوي على أسماء الوظائف ومسارات الملفات وتتبعات المكدس من التعليمات البرمجية الخاصة بك) بعيدًا عن خدمات الجهات الخارجية، مع السماح لك بضبط الاحتفاظ والتخزين ليناسب عبء عملك. يعمل الوضع الثنائي الفردي المجمع على تشغيل مكونات الموزع والمستوعب والاستعلام والضاغط في حاوية واحدة مع تخزين نظام الملفات المحلي — لا يتطلب Kubernetes أو تخزين الكائنات أو تبعيات خارجية.