نشر Grafana Pyroscope بنقرة واحدة.
واجهة خلفية مفتوحة المصدر للمراقبة المستمرة للأداء تساعدك على تصحيح أخطاء مشكلات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وزمن الوصول وصولاً إلى سطر واحد من التعليمات البرمجية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grafana Pyroscope؟
Grafana Pyroscope هو قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للتنميط المستمر، مصممة لتخزين واستعلام بيانات التنميط من تطبيقات الإنتاج على نطاق واسع. على عكس أدوات التنميط لمرة واحدة التي تشغلها أثناء الحوادث، يستوعب Pyroscope الملفات الشخصية باستمرار من مصادر Go و Java و Python و Ruby و Node.js و Rust و .NET و eBPF و OpenTelemetry حتى تتمكن من مقارنة الرسوم البيانية الشعلية عبر عمليات النشر أو المناطق أو أي تسمية مخصصة.
تساعد استضافة Pyroscope ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) في إبقاء بيانات الملف الشخصي الحساسة (التي غالبًا ما تحتوي على أسماء الوظائف ومسارات الملفات وتتبعات المكدس من التعليمات البرمجية الخاصة بك) بعيدًا عن خدمات الجهات الخارجية، مع السماح لك بضبط الاحتفاظ والتخزين ليناسب عبء عملك. يعمل الوضع الثنائي الفردي المجمع على تشغيل مكونات الموزع والمستوعب والاستعلام والضاغط في حاوية واحدة مع تخزين نظام الملفات المحلي — لا يتطلب Kubernetes أو تخزين الكائنات أو تبعيات خارجية.
الميزات الأساسية في Grafana Pyroscope
التوصيف المستمر
استوعب ملفات التعريف من الخدمات قيد التشغيل على مدار الساعة بدلاً من انتظار وقوع حادث، حتى تتمكن من مقارنة أي نقطتين زمنيتين على مخطط شعلة.
دعم متعدد اللغات
مجموعات تطوير البرامج الأصلية (SDKs) لـ Go و Java و Python و Ruby و Node.js و Rust و .NET، بالإضافة إلى الأتمتة الذاتية للأدوات من Grafana Alloy و eBPF لتحليل الأداء بدون تعليمات برمجية لأي ملف ثنائي.
متوافق مع OpenTelemetry
قبول الملفات التعريفية عبر بروتوكول OpenTelemetry وربطها بالتتبعات والمقاييس والسجلات الموجودة دون تغيير مسار التجميع الخاص بك.
مقارنات رسم بياني الشعلة
قارن بين رسمين بيانيين لهبين جنبًا إلى جنب لترى على الفور أي الدوال تراجعت بعد النشر، أو تدهور أداؤها تحت الحمل، أو تحسنت بعد إصلاح.
تصفية بالوسوم
قم بتقسيم الملفات الشخصية حسب أي تسمية — الخدمة، المنطقة، الإصدار، المستأجر، أو البعد المخصص — لعزل عبء العمل الدقيق الذي يسبب تراجعًا في الأداء.
تخزين ثنائي موحد
يعمل كحاوية واحدة مع تخزين نظام ملفات محلي بشكل افتراضي، مع واجهات خلفية اختيارية لـ S3 و GCS و Azure عندما تتجاوز سعة عقدة واحدة.
لماذا تشغّل Grafana Pyroscope على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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