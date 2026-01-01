نشر DeepWiki Open بنقرة واحدة.
مولد ويكي للذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يحول أي مستودع GitHub أو GitLab أو Bitbucket إلى موقع وثائق تفاعلي.
اختر خطة VPS لـ DeepWiki Open
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DeepWiki Open؟
DeepWiki Open هو تطبيق ذاتي الاستضافة لمفهوم DeepWiki الأصلي الذي يحول مستودعات التعليمات البرمجية العامة أو الخاصة تلقائيًا إلى ويكيات منظمة بشكل جميل وقابلة للتصفح. يقوم بتحليل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك، ويولد شروحات شاملة للهندسة المعمارية والوحدات النمطية، ويعرض رسومًا بيانية تفاعلية توضح كيفية اتصال المكونات — مما يوفر على الفرق ساعات من عمل التوثيق اليدوي.
تضمن استضافة DeepWiki Open الذاتية بقاء التعليمات البرمجية المصدرية الخاصة، والتضمينات، والوثائق المولدة على البنية التحتية التي تتحكم بها. يمكنك إحضار مفاتيح مزود LLM الخاصة بك لـ Google Gemini أو OpenAI أو OpenRouter، لذا تدفع فقط مقابل الاستدلال الذي تستخدمه وتتجنب إرسال المستودعات الخاصة عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في DeepWiki Open
توليد ويكي أوتوماتيكي
وجهه إلى أي مستودع GitHub أو GitLab أو Bitbucket واحصل على ويكي منظم متعدد الصفحات دون كتابة سطر واحد من التوثيق يدويًا.
مخططات معمارية مرئية
يتم إنشاء رسوم بيانية Mermaid جنبًا إلى جنب مع النثر لتصور تدفق البيانات وعلاقات الوحدات النمطية ومسارات الاستدعاء حتى يتمكن القراء من فهم قاعدة التعليمات البرمجية بشكل أسرع.
أحضر LLM الخاص بك
قم بتوصيل نماذج Google Gemini أو OpenAI أو OpenRouter أو Ollama المحلية لتتحكم في جودة النموذج وتكلفة الرمز المميز الواحد.
دعم المستودعات الخاصة
المصادقة باستخدام رموز الوصول الشخصية لتحليل المستودعات الخاصة على البنية التحتية التي تملكها، مع إبقاء الكود الخاص خارج خدمات الطرف الثالث.
ميزة السؤال المدمجة
استعلم عن المستودع المفهرس باللغة الطبيعية باستخدام التوليد المعزز بالاسترجاع الذي يؤسس الإجابات في شفرة مصدر حقيقية، وليس تخمينات وهمية.
تحكم اختياري في الوصول
تفعيل اشتراط رمز تفويض لتقييد الوصول إلى مولد الويكي عند تشغيله على نطاق عام يمكن الوصول إليه.
لماذا تشغّل DeepWiki Open على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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