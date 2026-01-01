DeepWiki Open هو تطبيق ذاتي الاستضافة لمفهوم DeepWiki الأصلي الذي يحول مستودعات التعليمات البرمجية العامة أو الخاصة تلقائيًا إلى ويكيات منظمة بشكل جميل وقابلة للتصفح. يقوم بتحليل قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك، ويولد شروحات شاملة للهندسة المعمارية والوحدات النمطية، ويعرض رسومًا بيانية تفاعلية توضح كيفية اتصال المكونات — مما يوفر على الفرق ساعات من عمل التوثيق اليدوي.

تضمن استضافة DeepWiki Open الذاتية بقاء التعليمات البرمجية المصدرية الخاصة، والتضمينات، والوثائق المولدة على البنية التحتية التي تتحكم بها. يمكنك إحضار مفاتيح مزود LLM الخاصة بك لـ Google Gemini أو OpenAI أو OpenRouter، لذا تدفع فقط مقابل الاستدلال الذي تستخدمه وتتجنب إرسال المستودعات الخاصة عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية.