Casibase هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة المعرفة وروبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي يتيح للمؤسسات بناء مساعدين خاصين بالمجال مدعومين ببيانات المؤسسة الحقيقية. فهو يجمع بين استيعاب المستندات القائم على التضمين مع دعم نماذج لغوية كبيرة متعددة — بما في ذلك ChatGPT وClaude وLlama 3 وDeepSeek — حتى تتمكن الفرق من الاستعلام عن قاعدة معارفها الخاصة من خلال واجهة دردشة باللغة الطبيعية دون إرسال المستندات الأولية إلى خدمات الجهات الخارجية.

استضافة Casibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للنموذج بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يأتي المكدس مع MySQL للحفاظ على البيانات ويتكامل مع Casdoor للمصادقة على مستوى المؤسسات بما في ذلك GitHub وGoogle وموفري OAuth المخصصين.