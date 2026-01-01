تثبيت Casibase بنقرة واحدة.
قاعدة معرفية للذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومنصة دردشة مدعومة بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) لإنشاء مساعدين متخصصين في مجالات محددة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Casibase؟
Casibase هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة المعرفة وروبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي يتيح للمؤسسات بناء مساعدين خاصين بالمجال مدعومين ببيانات المؤسسة الحقيقية. فهو يجمع بين استيعاب المستندات القائم على التضمين مع دعم نماذج لغوية كبيرة متعددة — بما في ذلك ChatGPT وClaude وLlama 3 وDeepSeek — حتى تتمكن الفرق من الاستعلام عن قاعدة معارفها الخاصة من خلال واجهة دردشة باللغة الطبيعية دون إرسال المستندات الأولية إلى خدمات الجهات الخارجية.
استضافة Casibase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المستندات الخاصة وسجل المحادثات ومفاتيح API للنموذج بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يأتي المكدس مع MySQL للحفاظ على البيانات ويتكامل مع Casdoor للمصادقة على مستوى المؤسسات بما في ذلك GitHub وGoogle وموفري OAuth المخصصين.
الميزات الأساسية في Casibase
دعم LLM متعدد النماذج
اتصل بنماذج ChatGPT وClaude وLlama 3 وDeepSeek R1 وHuggingFace حتى تتمكن من التبديل بين المزودين أو مقارنتهم دون الحاجة إلى إعادة استيعاب قاعدة معارفك.
الاسترجاع القائم على التضمين
يتم تجزئة المستندات وتضمينها عند الاستيعاب، مما يتيح البحث الدلالي الذي يعرض مقاطع ذات صلة سياقية بدلاً من مطابقة الكلمات الرئيسية.
مصادقة المؤسسة
يوفر تكامل Casdoor تسجيل دخول موحدًا مع GitHub و Google وموفري OAuth للمؤسسات، مع ضوابط أذونات دقيقة عبر مخازن المعرفة.
واجهة متعددة اللغات
تأتي واجهة المستخدم للويب بدعم 12 لغة، مما يجعلها في متناول الفرق الموزعة عالميًا دون الحاجة إلى أعمال توطين إضافية.
الوصول إلى الأصول عن بعد
دعم مدمج لبروتوكولات RDP و VNC و SSH يتيح لك إرفاق البنية التحتية البعيدة كأصول معرفية جنبًا إلى جنب مع المستندات وسجل الدردشة.
لماذا تشغّل Casibase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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