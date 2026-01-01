نشر إحصائيات Strava بتثبيت بنقرة واحدة.
لوحة تحكم شخصية لتحليلات الرياضة مستضافة ذاتيًا تحول أنشطة Strava الخاصة بك إلى إحصائيات مفصلة ورسوم بيانية وخرائط حرارية.
اختر خطة VPS لـ Statistics for Strava
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Statistics for Strava؟
إحصائيات لـ Strava هي لوحة تحكم تحليلية ذاتية الاستضافة تسحب سجل نشاطك الكامل على Strava وتعرضه في شكل رسوم بيانية تفاعلية، وخرائط حرارية جغرافية، وتقارير استخدام المعدات، وتحليل المقاطع، ومراجعات سنوية — كلها مخزنة محليًا على خادمك الخاص. على عكس تطبيق Strava الرسمي، لا تفقد أبدًا البيانات التاريخية خلف اشتراك مدفوع وتمنحك ملكية كاملة لسجلاتك الرياضية.
يتطلب الإعداد تطبيق Strava API (مجاني الإنشاء) وتدفق ترخيص OAuth لمرة واحدة لإنشاء refresh token. بمجرد الاتصال، تقوم العملية الخلفية تلقائيًا باستيراد الأنشطة الجديدة وتحافظ على تحديث لوحة التحكم الخاصة بك. يلزم وجود حساب Strava لاستخدام هذا التطبيق.
الميزات الأساسية في Statistics for Strava
لوحة تحكم تحليلات الأنشطة
إحصائيات شاملة مع رسوم بيانية تفاعلية تغطي الإجماليات والاتجاهات والسجلات الشخصية وحمل التدريب عبر جميع أنواع الأنشطة.
خريطة حرارية جغرافية
تصور نقاط النشاط الساخنة على خريطة حرارية جغرافية ترسم جميع المسارات المسجلة للكشف عن مناطق التدريب المفضلة لديك.
تتبع المعدات والصيانة
مراقبة المسافة وساعات الاستخدام للدراجات والأحذية والمعدات مع جدولة الصيانة لمعرفة متى تحتاج المعدات إلى صيانة.
تاريخ الشريحة والجهود
تصفح جميع جهودك في مقاطع Strava، وأرقامك القياسية الشخصية، وتقدمك بمرور الوقت لكل مقطع ركبته أو ركضته.
Strava استرجاع
تجربة مراجعة سنوية للعام تسلط الضوء على أكبر إنجازاتك وأطول أنشطتك ومعالم لياقتك البدنية لهذا العام.
مساعد التدريب بالذكاء الاصطناعي
تحليل اختياري مدعوم بالذكاء الاصطناعي لبيانات التدريب الخاصة بك مع رؤى واقتراحات، قابل للاتصال بـ OpenAI أو Anthropic أو نموذج Ollama محلي.
لماذا تشغّل Statistics for Strava على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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