إحصائيات لـ Strava هي لوحة تحكم تحليلية ذاتية الاستضافة تسحب سجل نشاطك الكامل على Strava وتعرضه في شكل رسوم بيانية تفاعلية، وخرائط حرارية جغرافية، وتقارير استخدام المعدات، وتحليل المقاطع، ومراجعات سنوية — كلها مخزنة محليًا على خادمك الخاص. على عكس تطبيق Strava الرسمي، لا تفقد أبدًا البيانات التاريخية خلف اشتراك مدفوع وتمنحك ملكية كاملة لسجلاتك الرياضية.

يتطلب الإعداد تطبيق Strava API (مجاني الإنشاء) وتدفق ترخيص OAuth لمرة واحدة لإنشاء refresh token. بمجرد الاتصال، تقوم العملية الخلفية تلقائيًا باستيراد الأنشطة الجديدة وتحافظ على تحديث لوحة التحكم الخاصة بك. يلزم وجود حساب Strava لاستخدام هذا التطبيق.