نشر Horilla بنقرة واحدة.
منصة مجانية مفتوحة المصدر للموارد البشرية وإدارة علاقات العملاء (CRM) تغطي الموظفين والرواتب والتوظيف والحضور.
اختر خطة VPS لـ Horilla
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Horilla؟
هوريللا هو نظام إدارة موارد بشرية وعلاقات عملاء (CRM) مفتوح المصدر بالكامل، مبني على Django و PostgreSQL. يوحد دورة حياة الموظف الكاملة — التوظيف، الإعداد، الحضور، الإجازات، الرواتب، الأداء، مكتب المساعدة، وإنهاء الخدمة — بالإضافة إلى نظام CRM مدمج لخطوط أنابيب المبيعات وسجلات العملاء، ليحل محل العديد من أدوات SaaS بحزمة واحدة مستضافة ذاتيًا.
تُبقي استضافة هوريللا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الموظفين الحساسة والرواتب وسجلات العملاء تحت سيطرتك المباشرة بدون رسوم لكل مستخدم. تحتفظ بوصول كامل إلى قاعدة البيانات لإعداد التقارير المخصصة والتكاملات، بالإضافة إلى حرية توسيع الوحدات النمطية دون انتظار خطط عمل البائعين.
الميزات الأساسية في Horilla
التوظيف والتهيئة
تتبع فرص العمل، ومسارات المرشحين، ومراحل المقابلات، ومهام الإعداد دون الحاجة إلى نظام ATS أو أداة إعداد موظفين منفصلة.
الحضور والإجازات
إدارة جداول المناوبات، والحضور البيومتري، واستحقاقات الإجازات، وسير عمل الموافقات عبر القوى العاملة بأكملها.
رواتب مدمجة
تكوين العقود والبدلات والخصومات وقواعد الضرائب، ثم تشغيل دورات الرواتب مع إنشاء قسائم الدفع مباشرة داخل Horilla.
الأداء والأهداف
حدد مؤشرات الأداء الرئيسية والأهداف والنتائج الرئيسية، وأجرِ دورات تقييم 360 درجة، واربط الأهداف الفردية بالأهداف التنظيمية.
CRM متكامل
إدارة العملاء المحتملين، والفرص، وحسابات العملاء، ومسارات المبيعات جنبًا إلى جنب مع بيانات الموارد البشرية في قاعدة بيانات موحدة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات REST معيارية
تأتي كل وحدة مزودة بواجهة برمجة تطبيقات REST موثقة لدمج Horilla مع مزودي كشوف المرتبات وأنظمة الهوية وأدوات ذكاء الأعمال.
لماذا تشغّل Horilla على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.