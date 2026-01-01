هوريللا هو نظام إدارة موارد بشرية وعلاقات عملاء (CRM) مفتوح المصدر بالكامل، مبني على Django و PostgreSQL. يوحد دورة حياة الموظف الكاملة — التوظيف، الإعداد، الحضور، الإجازات، الرواتب، الأداء، مكتب المساعدة، وإنهاء الخدمة — بالإضافة إلى نظام CRM مدمج لخطوط أنابيب المبيعات وسجلات العملاء، ليحل محل العديد من أدوات SaaS بحزمة واحدة مستضافة ذاتيًا.

تُبقي استضافة هوريللا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات الموظفين الحساسة والرواتب وسجلات العملاء تحت سيطرتك المباشرة بدون رسوم لكل مستخدم. تحتفظ بوصول كامل إلى قاعدة البيانات لإعداد التقارير المخصصة والتكاملات، بالإضافة إلى حرية توسيع الوحدات النمطية دون انتظار خطط عمل البائعين.