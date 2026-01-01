Chibisafe هو مخزن ملفات مستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة TypeScript مما يجعل مشاركة الملفات سهلة. قم بتحميل أي شيء — صور، مقاطع فيديو، مستندات، مقتطفات برمجية — واحصل على رابط قابل للمشاركة فورًا. تضمن التحميلات المجزأة نقل الملفات الكبيرة بشكل موثوق حتى على الاتصالات البطيئة، بينما يتيح لك معرض الصور النظيف تصفح الوسائط الخاصة بك بصريًا.

على عكس خدمات مشاركة الملفات المستضافة، يمنحك استضافة Chibisafe ذاتيًا تحكمًا كاملاً في التخزين وسياسات الوصول وإدارة المستخدمين. قم بتشغيله في الوضع العام للتحميلات المفتوحة، أو وضع حسابات المستخدمين للمستخدمين المسجلين، أو وضع الدعوة فقط للفرق الخاصة — كل ذلك قابل للتكوين من لوحة تحكم المسؤول المدمجة دون الحاجة إلى لمس ملفات التكوين.