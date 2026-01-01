نشر Chibisafe بنقرة واحدة.
خزانة ملفات مفتوحة المصدر فائقة السرعة لرفع ومشاركة وإدارة الملفات والصور والمستندات، مع روابط قابلة للمشاركة.
اختر خطة VPS لـ Chibisafe
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Chibisafe؟
Chibisafe هو مخزن ملفات مستضاف ذاتيًا مكتوب بلغة TypeScript مما يجعل مشاركة الملفات سهلة. قم بتحميل أي شيء — صور، مقاطع فيديو، مستندات، مقتطفات برمجية — واحصل على رابط قابل للمشاركة فورًا. تضمن التحميلات المجزأة نقل الملفات الكبيرة بشكل موثوق حتى على الاتصالات البطيئة، بينما يتيح لك معرض الصور النظيف تصفح الوسائط الخاصة بك بصريًا.
على عكس خدمات مشاركة الملفات المستضافة، يمنحك استضافة Chibisafe ذاتيًا تحكمًا كاملاً في التخزين وسياسات الوصول وإدارة المستخدمين. قم بتشغيله في الوضع العام للتحميلات المفتوحة، أو وضع حسابات المستخدمين للمستخدمين المسجلين، أو وضع الدعوة فقط للفرق الخاصة — كل ذلك قابل للتكوين من لوحة تحكم المسؤول المدمجة دون الحاجة إلى لمس ملفات التكوين.
الميزات الأساسية في Chibisafe
تحميلات الملفات المجزأة
يقسم الملفات الكبيرة تلقائيًا إلى أجزاء لضمان عمليات نقل موثوقة حتى على الاتصالات غير المستقرة، بدون حد أقصى عملي لحجم الملف.
الألبومات والمعارض
تنظيم التحميلات في ألبومات بروابط معرض قابلة للمشاركة لتوزيع مجموعات الصور أو حزم المستندات في عنوان URL واحد.
مختصر URL مدمج
اختصر أي رابط خارجي بالإضافة إلى استضافة الملفات، لتوحيد جميع احتياجات المشاركة الخاصة بك في خدمة واحدة مستضافة ذاتيًا.
دعم ShareX و iOS
يتيح لك تكوين ShareX الأصلي واختصار iOS تحميل لقطات الشاشة والملفات من سطح المكتب أو الهاتف المحمول في ثوانٍ.
تحكم مرن في الوصول
التبديل بين الوضع العام أو حسابات المستخدمين أو وضع الدعوة فقط للتحكم بدقة في من يمكنه التحميل إلى مثيلك.
لماذا تشغّل Chibisafe على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.