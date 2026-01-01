SQLChat هو عميل SQL قائم على الدردشة يتصل بقواعد بياناتك الحالية ويتيح لك الاستعلام عنها باستخدام اللغة الطبيعية. بدلاً من كتابة SQL يدويًا، تصف ما تريده باللغة الإنجليزية العادية ويقوم SQLChat بترجمته إلى استعلام SQL، وينفذه، ويعيد النتائج — كل ذلك ضمن واجهة محادثة. يقرأ مخطط قاعدة بياناتك تلقائيًا بحيث تشير الاستعلامات التي يتم إنشاؤها إلى أسماء الجداول والأعمدة الحقيقية.

استضافة SQLChat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات ونتائج الاستعلام لا تغادر أبدًا بنيتك التحتية الخاصة. التصميم عديم الحالة وذو الخدمة الواحدة يجعله خفيف الوزن وسهل الصيانة، بينما يتيح لك دعم نقطة نهاية AI مخصصة توجيه الاستدلال عبر أي نموذج متوافق مع OpenAI.