نشر SQLChat بنقرة واحدة.
عميل SQL مدعوم بالذكاء الاصطناعي وقائم على الدردشة، يستعلم عن أي قاعدة بيانات باستخدام اللغة الإنجليزية العادية بدلاً من كتابة SQL.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SQLChat؟
SQLChat هو عميل SQL قائم على الدردشة يتصل بقواعد بياناتك الحالية ويتيح لك الاستعلام عنها باستخدام اللغة الطبيعية. بدلاً من كتابة SQL يدويًا، تصف ما تريده باللغة الإنجليزية العادية ويقوم SQLChat بترجمته إلى استعلام SQL، وينفذه، ويعيد النتائج — كل ذلك ضمن واجهة محادثة. يقرأ مخطط قاعدة بياناتك تلقائيًا بحيث تشير الاستعلامات التي يتم إنشاؤها إلى أسماء الجداول والأعمدة الحقيقية.
استضافة SQLChat ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات اعتماد قاعدة البيانات ونتائج الاستعلام لا تغادر أبدًا بنيتك التحتية الخاصة. التصميم عديم الحالة وذو الخدمة الواحدة يجعله خفيف الوزن وسهل الصيانة، بينما يتيح لك دعم نقطة نهاية AI مخصصة توجيه الاستدلال عبر أي نموذج متوافق مع OpenAI.
الميزات الأساسية في SQLChat
استعلامات اللغة الطبيعية
صف ما تريده باللغة الإنجليزية البسيطة ويقوم SQLChat بإنشاء استعلام SQL، وينفذه، ويعيد النتائج دون الحاجة إلى معرفة بناء الجملة الدقيق.
دعم قواعد البيانات المتعددة
الاتصال بـ MySQL و PostgreSQL و SQL Server و TiDB و OceanBase، وقواعد بيانات أخرى من واجهة واحدة دون تبديل الأدوات.
الذكاء الاصطناعي الواعي بالمخطط
يقرأ SQLChat مخطط قاعدة البيانات الخاص بك تلقائيًا، مما يمكّن الذكاء الاصطناعي من إنشاء استعلامات دقيقة تشير إلى أسماء الجداول والأعمدة الحقيقية.
نقطة نهاية AI مخصصة
وجّه SQLChat إلى أي نقطة نهاية API متوافقة مع OpenAI، بما في ذلك النماذج المستضافة ذاتيًا عبر Ollama، للحفاظ على استدلال الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية الخاصة بك.
نشر عديم الحالة
في وضع المستخدم الفردي، لا يخزن SQLChat أي بيانات على جانب الخادم — تعيش ملفات تعريف الاتصال في المتصفح، مما يحافظ على خفة وزن النشر وبدون أي تبعية لقاعدة بيانات.
لماذا تشغّل SQLChat على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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