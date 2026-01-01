Ghost هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بالكامل وبلا واجهة أمامية (headless) مصمم لتلبية احتياجات الناشرين المحترفين. على عكس أنظمة إدارة المحتوى ذات الأغراض العامة، تم تصميم كل ميزة — من المحرر إلى النشرات الإخبارية الأصلية عبر البريد الإلكتروني وإدارة العضويات — خصيصًا للكتاب والمبدعين عبر الإنترنت.

استضافة Ghost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك قائمة المشتركين لديك، وتتحكم في محتواك، وتتجنب رسوم العضوية الفردية والارتباط بمنصة معينة. مع تضمين قاعدة بيانات MySQL، تظل منشوراتك وأعضاؤك وإعداداتك محفوظة بشكل موثوق دون الاعتماد على أي خدمة خارجية.