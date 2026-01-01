نشر Ghost بنقرة واحدة.
منصة نشر مفتوحة المصدر للمدونين المحترفين والرسائل الإخبارية والعضويات المدفوعة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ghost؟
Ghost هو نظام إدارة محتوى (CMS) مفتوح المصدر بالكامل وبلا واجهة أمامية (headless) مصمم لتلبية احتياجات الناشرين المحترفين. على عكس أنظمة إدارة المحتوى ذات الأغراض العامة، تم تصميم كل ميزة — من المحرر إلى النشرات الإخبارية الأصلية عبر البريد الإلكتروني وإدارة العضويات — خصيصًا للكتاب والمبدعين عبر الإنترنت.
استضافة Ghost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك قائمة المشتركين لديك، وتتحكم في محتواك، وتتجنب رسوم العضوية الفردية والارتباط بمنصة معينة. مع تضمين قاعدة بيانات MySQL، تظل منشوراتك وأعضاؤك وإعداداتك محفوظة بشكل موثوق دون الاعتماد على أي خدمة خارجية.
الميزات الأساسية في Ghost
عضويات مدمجة
أنشئ مستويات عضوية مجانية أو مدفوعة مع تكامل Stripe الأصلي — لا توجد إضافات أو خدمات إضافية مطلوبة.
الرسائل الإخبارية الأصلية
أرسل رسائل البريد الإلكتروني الإخبارية مباشرة إلى المشتركين من داخل Ghost دون الحاجة إلى ربط منصة بريد إلكتروني منفصلة.
محرر حديث
محرر قائم على الكتل مع تضمينات الوسائط الغنية ومعارض الصور وحقن الشفرة، مصمم لنشر المحتوى الطويل.
نظام إدارة المحتوى بدون واجهة عرض API
تتيح لك واجهات برمجة تطبيقات المحتوى والإدارة (Content and Admin APIs) تسليم المحتوى إلى أي إطار عمل للواجهة الأمامية مع الإبقاء على Ghost كواجهة خلفية.
SEO والجدولة
تحسين محركات البحث (SEO) المدمج، وخرائط المواقع التلقائية، وجدولة المحتوى تحافظ على أداء منشوراتك وتنظيمها.
لماذا تشغّل Ghost على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.