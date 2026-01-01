Pingvin Share هو نظام أساسي حديث لاستضافة ومشاركة الملفات ذاتيًا يوفر لك بديلاً يحترم الخصوصية لـ WeTransfer و Dropbox Transfer و Firefox Send. شارك الملفات بأي حجم عبر روابط آمنة ومحددة بوقت مع تواريخ انتهاء صلاحية قابلة للتكوين، وحدود للزوار، وحماية بكلمة مرور — كل ذلك دون الحاجة إلى التحميل على خوادم طرف ثالث.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود قيود على حجم الملفات تفرضها مستويات الاشتراك، وعدم وجود خطر من فحص المحتوى أو حذفه، والامتثال الكامل لمتطلبات إقامة البيانات. تتيح روابط المشاركة العكسية للآخرين التحميل إليك مباشرةً، ويدعم تكامل OIDC و LDAP سير عمل مصادقة المؤسسات جاهزًا للاستخدام.