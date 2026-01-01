نشر Pingvin Share بنقرة واحدة.
بديل WeTransfer مستضاف ذاتيًا لمشاركة الملفات بأي حجم عبر روابط آمنة ومحددة بوقت، مع حماية بكلمة مرور وبدون تخزين من طرف ثالث.
اختر خطة VPS لـ Pingvin Share
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pingvin Share؟
Pingvin Share هو نظام أساسي حديث لاستضافة ومشاركة الملفات ذاتيًا يوفر لك بديلاً يحترم الخصوصية لـ WeTransfer و Dropbox Transfer و Firefox Send. شارك الملفات بأي حجم عبر روابط آمنة ومحددة بوقت مع تواريخ انتهاء صلاحية قابلة للتكوين، وحدود للزوار، وحماية بكلمة مرور — كل ذلك دون الحاجة إلى التحميل على خوادم طرف ثالث.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني عدم وجود قيود على حجم الملفات تفرضها مستويات الاشتراك، وعدم وجود خطر من فحص المحتوى أو حذفه، والامتثال الكامل لمتطلبات إقامة البيانات. تتيح روابط المشاركة العكسية للآخرين التحميل إليك مباشرةً، ويدعم تكامل OIDC و LDAP سير عمل مصادقة المؤسسات جاهزًا للاستخدام.
الميزات الأساسية في Pingvin Share
لا توجد قيود على حجم الملف
شارك الملفات بأي حجم، مقيدة فقط بمساحة قرص الخادم الافتراضي الخاص بك (VPS)، وبدون قيود على نقل البيانات لكل ملف أو شهريًا.
روابط آمنة محدودة بوقت
حدد تواريخ انتهاء الصلاحية وقيود الزوار على كل مشاركة بحيث تتوقف الروابط عن العمل تلقائيًا بعد استيفاء الشروط التي اخترتها.
حماية كلمة المرور
احمِ المشاركات الحساسة بكلمة مرور بحيث يتمكن المستلمون المقصودون فقط من الوصول إلى الملفات التي تم تنزيلها.
عكس الأسهم
أنشئ روابط تحميل تسمح للآخرين بإرسال الملفات إليك مباشرة دون الحاجة إلى حساب أو الكشف عن مساحة التخزين الخاصة بك.
المصادقة المؤسسية
يتيح تكامل OIDC و LDAP للمؤسسات استخدام موفري الهوية الحاليين لإدارة الوصول المركزية.
لماذا تشغّل Pingvin Share على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
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