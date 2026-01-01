تثبيت Ryot بنقرة واحدة.
متعقب مستضاف ذاتيًا لاستهلاك الوسائط، وأنشطة اللياقة البدنية، والكتب، والعادات اليومية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ryot؟
Ryot (تتبع بنفسك) هو منصة مفتوحة المصدر، مستضافة ذاتيًا لتتبع الوسائط التي تستهلكها، والتمارين التي تكملها، والكتب التي تقرأها، والعادات التي تبنيها. يستخلص البيانات الوصفية من مصادر مثل TMDB و Audible و OpenLibrary لتقضي وقتك في التتبع، لا في الكتابة.
استضافة Ryot على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على خصوصية جميع بياناتك الشخصية — لا تحليلات من طرف ثالث، ولا إعلانات، ولا خطر إغلاق الخدمة. أنت تملك كل سجل من اليوم الأول.
الميزات الأساسية في Ryot
تتبع وسائل الإعلام
سجل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأنمي والمانجا والبودكاست وألعاب الفيديو ببيانات وصفية تلقائية من TMDB و IGDB والمزيد.
تسجيل اللياقة البدنية
سجل التدريبات والتمارين مع المجموعات والتكرارات والأوزان لتتبع تقدمك بمرور الوقت.
تتبع الكتب والكتب الصوتية
تتبع تقدم القراءة والاستماع مع البيانات الوصفية المستخرجة من OpenLibrary و Audible.
الاستيراد والتصدير
ترحيل البيانات من Goodreads و Trakt و MyAnimeList وغيرها من أدوات التتبع الشائعة باستخدام أدوات الاستيراد المضمنة.
وصول API
واجهة برمجة تطبيقات GraphQL كاملة مع رموز وصول المسؤول لبناء عمليات تكامل وأتمتة مخصصة.
لماذا تشغّل Ryot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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