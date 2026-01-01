نشر Mafl بنقرة واحدة.
صفحة رئيسية ذاتية الاستضافة مبسطة تنظم كل خدمة ورابط ولوحة تحكم تستخدمها خلف علامة تبويب واحدة.
اختر خطة VPS لـ Mafl
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mafl؟
Mafl هي صفحة رئيسية مفتوحة المصدر مصممة للأشخاص الذين يديرون خدمات متعددة مستضافة ذاتيًا ويريدون نقطة بداية سريعة وخالية من التشتيت. يتم وصف التصميم بالكامل في ملف تكوين YAML واحد، لذلك فإن لوحة التحكم قابلة للاستنساخ، ومتحكم بها بالإصدارات، وسهلة النسخ الاحتياطي جنبًا إلى جنب مع بقية حزمتك التقنية.
استضافة Mafl ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل إشارة مرجعية ومفتاح API وتكامل على بنية تحتية تتحكم فيها. يتم تمرير جميع طلبات الجهات الخارجية لأدوات الخدمة عبر الواجهة الخلفية لـ Mafl، لذلك لا تتسرب بيانات الاعتماد والبيانات الوصفية أبدًا إلى المتصفح أو إلى موفري لوحات التحكم الخارجية.
الميزات الأساسية في Mafl
تهيئة YAML
حدد المجموعات والخدمات والمظاهر والأدوات في ملف config.yml واحد يمكنك التحكم في إصداراته ونسخه عبر البيئات.
ودجات الخدمات المباشرة
تعرض البطاقات التفاعلية بيانات في الوقت الفعلي مثل الطقس ومعلومات IP والتكاملات المخصصة دون الكشف عن مفاتيح API للمتصفح.
قوالب مخصصة
يمكنك التبديل بين القوالب المضمنة أو تصميم قوالبك الخاصة لتناسب علامتك التجارية ومشاركتها مع المجتمع.
واجهة مستخدم متعددة اللغات
يُشحن باللغات الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفرنسية والروسية والصينية والمزيد، ويتم اكتشافه تلقائيًا من متصفح الزائر.
أيقونات Iconify والرموز التعبيرية
اختر من بين أكثر من 200,000 أيقونة متجهة من Iconify، أو أي رمز تعبيري، أو عنوان URL بعيد، أو صورة مخزنة محليًا لكل مربع خدمة.
PWA قابل للتثبيت
أضف Mafl إلى هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المكتبي الخاص بك كتطبيق ويب تقدمي لتجربة تشغيل فورية تشبه التطبيق.
لماذا تشغّل Mafl على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.