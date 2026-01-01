نشر JupyterLab بنقرة واحدة.
الجيل التالي من بيئة التطوير المتكاملة القائمة على الويب لدفاتر الملاحظات التفاعلية والمحطات الطرفية ومحررات الأكواد في بيئة موحدة لعلوم البيانات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام JupyterLab؟
JupyterLab هو الخلف الحديث لـ Jupyter Notebook، ويقدم واجهة مرنة ومتعددة الألواح تجمع بين دفاتر الملاحظات التفاعلية، ومحطة طرفية، ومحرر أكواد، ومتصفح ملفات، وعارضات مخرجات في مساحة عمل واحدة قائمة على المتصفح. وهو يدعم أكثر من 40 نواة لغة ويتكامل مع Git وقواعد البيانات والتخزين السحابي من خلال نظام بيئي غني للإضافات.
استضافة JupyterLab على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنح علماء البيانات والباحثين موارد حوسبة مخصصة بدون قيود على وقت التنفيذ، ولا حدود للذاكرة، ولا إعادة تعيين للجلسات. تبقى حزمك المثبتة وبيئاتك المكونة ومجموعات بياناتك المخزنة مؤقتًا قائمة بين الجلسات، مما يلغي دورة إعادة التثبيت المستمرة الشائعة في خدمات دفاتر الملاحظات السحابية.
الميزات الأساسية في JupyterLab
مساحة عمل موحدة
اعمل مع دفاتر الملاحظات، والمحطات الطرفية، ومحررات النصوص، ومتصفحات الملفات في وقت واحد في واجهة متعددة الألواح قابلة للترتيب — لا يوجد تبديل للسياق بين الأدوات.
نوى متعددة اللغات
تشغيل بايثون، وR، وجوليا، وأكثر من 40 نواة لغة أخرى، مع التبديل بينها ضمن الجلسة نفسها لاستخدام أفضل أداة لكل مهمة.
محطة مدمجة
تثبيت الحزم باستخدام pip أو conda، وإدارة مستودعات Git، وتشغيل أوامر النظام مباشرة من المتصفح بدون عميل SSH منفصل.
التعاون في الوقت الفعلي
مشاركة جلسات دفتر الملاحظات مع الزملاء للتحرير المتزامن، مما يتيح التحليل المباشر الثنائي وتطوير النماذج التعاوني.
النظام البيئي للإضافات
قم بتوسيع JupyterLab باستخدام تكامل Git، وموصلات قواعد البيانات، ومفتشي المتغيرات، وأدوات التصور من خلال مكتبة متنامية من إضافات المجتمع.
لماذا تشغّل JupyterLab على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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