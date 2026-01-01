mStream هو خادم بث موسيقى خفيف الوزن، يعتمد على Node.js، ويركز على إتاحة مجموعتك عبر الإنترنت بأقل إعداد. ضع موسيقاك في مجلد المكتبة وسيقوم mStream تلقائيًا بمسحها وفهرستها وتقديمها من خلال مشغل ويب نظيف ومتجاوب — بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android الأصلية التي تستخدم نفس واجهة برمجة التطبيقات الخلفية للاستماع دون اتصال وتشغيل سلس على الهاتف المحمول.

استضافة mStream ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك وصولاً خاصًا ومستمرًا إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك من أي جهاز، دون قيود التخزين أو حدود الأجهزة أو تقلبات التراخيص لخدمات البث التجارية. يمنح الوضع العام الافتراضي الأولوية لسهولة الاستخدام الفورية؛ ويمكن إضافة حسابات لكل مستخدم من خلال واجهة المستخدم الإدارية بمجرد أن تقرر عرض الخادم للجمهور.