نشر mStream بنقرة واحدة.
خادم بث موسيقى خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع مشغل ويب أنيق وتطبيقات جوال أصلية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام mStream؟
mStream هو خادم بث موسيقى خفيف الوزن، يعتمد على Node.js، ويركز على إتاحة مجموعتك عبر الإنترنت بأقل إعداد. ضع موسيقاك في مجلد المكتبة وسيقوم mStream تلقائيًا بمسحها وفهرستها وتقديمها من خلال مشغل ويب نظيف ومتجاوب — بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android الأصلية التي تستخدم نفس واجهة برمجة التطبيقات الخلفية للاستماع دون اتصال وتشغيل سلس على الهاتف المحمول.
استضافة mStream ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحك وصولاً خاصًا ومستمرًا إلى مكتبة الموسيقى الخاصة بك من أي جهاز، دون قيود التخزين أو حدود الأجهزة أو تقلبات التراخيص لخدمات البث التجارية. يمنح الوضع العام الافتراضي الأولوية لسهولة الاستخدام الفورية؛ ويمكن إضافة حسابات لكل مستخدم من خلال واجهة المستخدم الإدارية بمجرد أن تقرر عرض الخادم للجمهور.
الميزات الأساسية في mStream
مكتبة الإسقاط والبث
أضف الملفات إلى مجلد الموسيقى ويقوم mStream بالتقاطها تلقائيًا — لا توجد خطوة استيراد يدوية، ولا يوجد ماسح ضوئي لمكتبة الوسائط لتهيئته أولاً.
تطبيقات الجوال الأصلية
تتصل تطبيقات iOS و Android الرسمية بخادمك لتشغيل المحتوى دون اتصال بالإنترنت، والانتقالات السلسة، وتحويل الترميز الملائم للبيانات الخلوية.
حسابات متعددة المستخدمين
تتيح الحسابات الاختيارية لكل مستخدم، مع التحكم في الوصول لكل مكتبة، للأسر مشاركة خادم واحد دون دمج مجموعات الموسيقى.
مشغل ويب متجاوب
مشغل HTML5 حديث يعمل بسلاسة على متصفحات سطح المكتب والجوال مع قوائم التشغيل والبحث وغلاف الألبوم والتشغيل العشوائي.
واجهة المستخدم الإدارية للضبط
تتحكم واجهة الإدارة المباشرة في تبديل الوضع العام، وعمليات التحميل، وتعديلات الملفات، وقفل الحساب دون إعادة تشغيل الخادم.
لماذا تشغّل mStream على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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