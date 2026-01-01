نشر RabbitMQ بنقرة واحدة.
وسيط رسائل AMQP مفتوح المصدر للمراسلة غير المتزامنة الموثوقة بين مكونات التطبيق الموزعة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RabbitMQ؟
RabbitMQ هو وسيط الرسائل مفتوح المصدر والمعيار الفعلي، حيث يطبق AMQP بالإضافة إلى دعم MQTT و STOMP وبروتوكولات أخرى. يفصل بين المنتجين والمستهلكين بحيث تصطف الرسائل بأمان عندما يكون المستلمون غير متاحين ويتم تسليمها بشكل موثوق عند إعادة اتصالهم — مما يلغي هشاشة استدعاءات API المباشرة بين الخدمات.
تزيل استضافة RabbitMQ ذاتيًا تسعير الرسالة الواحدة والارتباط بمورد معين، وتحافظ على أحداث العمل الحساسة ضمن البنية التحتية الخاصة بك، وتمنحك تحكمًا كاملاً في تكوينات قائمة الانتظار وقواعد التوجيه وسياسات الاحتفاظ بالبيانات. توفر واجهة المستخدم الإدارية المدمجة رؤية في الوقت الفعلي لتدفقات الرسائل وعمق قوائم الانتظار وأداء المستهلك دون الحاجة إلى أدوات مراقبة خارجية.
الميزات الأساسية في RabbitMQ
توجيه التبادل المرن
تتيح تبادلات دايركت وتوبيك وفاناوت وهيدرز توجيه الرسائل بالضبط إلى المستهلكين الذين يحتاجونها بدون أي كود توجيهي نمطي.
تسليم موثوق
تضمن تأكيدات الناشر وإقرارات المستهلك معالجة كل رسالة مرة واحدة على الأقل، مع قيام قوائم انتظار الرسائل غير المرسلة بالتقاط الرسائل الفاشلة لإعادة المحاولة.
إدارة UI
تعرض لوحة التحكم القائمة على المتصفح أعماق قائمة الانتظار في الوقت الفعلي ومعدلات الرسائل وحالة الاتصال، حتى تتمكن من المراقبة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها دون الحاجة إلى الوصول عبر واجهة سطر الأوامر (CLI).
دعم متعدد البروتوكولات
يعني دعم AMQP وMQTT وSTOMP أن أي خدمة — جهاز إنترنت الأشياء (IoT)، أو تطبيق جوال، أو خدمة مصغرة — يمكنها نشر الرسائل واستهلاكها باستخدام مكتبة عميل أصلية.
طوابير الأولوية
تعيين مستويات الأولوية للرسائل حتى تتم معالجة المهام العاجلة قبل المهام الخلفية الروتينية دون الحاجة إلى بناء بنية تحتية منفصلة لقوائم الانتظار.
لماذا تشغّل RabbitMQ على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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