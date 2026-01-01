RabbitMQ هو وسيط الرسائل مفتوح المصدر والمعيار الفعلي، حيث يطبق AMQP بالإضافة إلى دعم MQTT و STOMP وبروتوكولات أخرى. يفصل بين المنتجين والمستهلكين بحيث تصطف الرسائل بأمان عندما يكون المستلمون غير متاحين ويتم تسليمها بشكل موثوق عند إعادة اتصالهم — مما يلغي هشاشة استدعاءات API المباشرة بين الخدمات.

تزيل استضافة RabbitMQ ذاتيًا تسعير الرسالة الواحدة والارتباط بمورد معين، وتحافظ على أحداث العمل الحساسة ضمن البنية التحتية الخاصة بك، وتمنحك تحكمًا كاملاً في تكوينات قائمة الانتظار وقواعد التوجيه وسياسات الاحتفاظ بالبيانات. توفر واجهة المستخدم الإدارية المدمجة رؤية في الوقت الفعلي لتدفقات الرسائل وعمق قوائم الانتظار وأداء المستهلك دون الحاجة إلى أدوات مراقبة خارجية.