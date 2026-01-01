نشر PigeonPod بنقرة واحدة.
مولد موجز بودكاست مستضاف ذاتيًا يحول قنوات يوتيوب وبيليبيلي إلى موجزات RSS قابلة للاشتراك لأي تطبيق بودكاست.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PigeonPod؟
PigeonPod هو مولد خلاصات بودكاست ذاتي الاستضافة يحول قنوات يوتيوب وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو ومحتوى Bilibili إلى خلاصات بودكاست RSS قياسية. اشترك في أي قناة يوتيوب داخل PigeonPod وسيقوم تلقائيًا بتنزيل الحلقات الجديدة كصوت أو فيديو، مما يولد خلاصة RSS محمية بكلمة مرور يمكن لأي عميل بودكاست — Apple Podcasts، Overcast، Pocket Casts — الاشتراك فيها مباشرة.
على عكس إضافات المتصفح أو الحلول اليدوية، يتولى PigeonPod خط الأنابيب بالكامل على الخادم الخاص بك: الاشتراك، التنزيل عبر yt-dlp، التحويل عبر ffmpeg، إنشاء الخلاصة، وتقديم RSS. جميع الأدوات المطلوبة مجمعة داخل صورة Docker — لا شيء آخر لتثبيته أو تهيئته.
الميزات الأساسية في PigeonPod
استيراد يوتيوب وبيليبيلي
اشترك في قنوات يوتيوب، وقوائم التشغيل، والفيديوهات الفردية، أو قنوات وقوائم تشغيل Bilibili — يتتبع PigeonPod التحميلات الجديدة ويقوم بمزامنتها تلقائيًا.
إخراج تغذية RSS قياسي
ينشئ خلاصات RSS محمية بكلمة مرور يمكن لأي تطبيق بودكاست الاشتراك فيها، مما يجلب اشتراكاتك في YouTube إلى سير عمل الاستماع للبودكاست المعتاد.
مراقبة جودة الصوت والفيديو
قم بتكوين تنسيق الإخراج ومعدل البت والجودة لكل موجز لتحصل على ملفات صوتية مضغوطة فقط للاستماع أو فيديو كامل للمشاهدة — دون الحاجة لإعادة التنزيل.
فلاتر وقيود الحلقات
تعيين عوامل تصفية الكلمات الرئيسية، وحدود المدة، وقيود عدد الحلقات لكل موجز للحفاظ على الاشتراكات مركزة على المحتوى الذي تريده بالفعل.
S3 والتخزين المحلي
قم بتخزين الحلقات التي تم تنزيلها على وحدة تخزين VPS أو قم بتوجيهها إلى أي خدمة متوافقة مع S3 — MinIO، Cloudflare R2، أو AWS S3 — للمكتبات الأكبر.
لماذا تشغّل PigeonPod على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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