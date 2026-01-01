PigeonPod هو مولد خلاصات بودكاست ذاتي الاستضافة يحول قنوات يوتيوب وقوائم التشغيل ومقاطع الفيديو ومحتوى Bilibili إلى خلاصات بودكاست RSS قياسية. اشترك في أي قناة يوتيوب داخل PigeonPod وسيقوم تلقائيًا بتنزيل الحلقات الجديدة كصوت أو فيديو، مما يولد خلاصة RSS محمية بكلمة مرور يمكن لأي عميل بودكاست — Apple Podcasts، Overcast، Pocket Casts — الاشتراك فيها مباشرة.

على عكس إضافات المتصفح أو الحلول اليدوية، يتولى PigeonPod خط الأنابيب بالكامل على الخادم الخاص بك: الاشتراك، التنزيل عبر yt-dlp، التحويل عبر ffmpeg، إنشاء الخلاصة، وتقديم RSS. جميع الأدوات المطلوبة مجمعة داخل صورة Docker — لا شيء آخر لتثبيته أو تهيئته.