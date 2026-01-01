نشر REDAXO بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى PHP مفتوح المصدر ومرن يمنح المطورين تحكمًا كاملاً في كود إخراج الموقع للمواقع البسيطة والبوابات المعقدة على حد سواء.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام REDAXO؟
REDAXO هو نظام إدارة محتوى PHP مفتوح المصدر تم إنشاؤه منذ عام 2004، ويمنح المطورين تحكمًا كاملاً في مخرجات الموقع. على عكس أنظمة إدارة المحتوى (CMS) ذات الرأي الواحد التي تفرض بنية HTML ثابتة، يتيح لك REDAXO إنشاء وحدات مخصصة تحدد بدقة كيفية إدخال المحتوى وعرضه — بدءًا من الصفحات المقصودة البسيطة وصولاً إلى البوابات الكبيرة متعددة اللغات.
استضافة REDAXO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أنك تمتلك المحتوى والبيانات والتخصيصات الخاصة بك دون رسوم منصة أو قيود من البائع. يجمع هذا القالب بين REDAXO و MariaDB 10.11 ويقوم بتثبيت نظام إدارة المحتوى تلقائيًا عند التشغيل الأول، حتى تتمكن من تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة والبدء في البناء على الفور.
الميزات الأساسية في REDAXO
وحدات محتوى مخصصة
أنشئ وحدات محتوى قابلة لإعادة الاستخدام تتحكم بدقة في كيفية إدخال المحررين للبيانات وكيفية عرض تلك البيانات في HTML — بدون تقييد بإطار عمل معين.
التحكم الكامل في المخرجات
لا يفرض REDAXO أي قيود هيكلية على ترميزك، مما يتيح للمطورين إنتاج HTML نظيف ودلالي مصمم خصيصًا لكل مشروع.
دعم لغات متعددة
إدارة المحتوى عبر لغات متعددة مع دعم clang المدمج، مما يجعل REDAXO مناسبًا بشكل طبيعي للمواقع الدولية والإقليمية.
النظام البيئي للإضافات
قم بتوسيع REDAXO من خلال نظام بيئي غني من الإضافات المجتمعية التي تغطي إدارة الوسائط، وتحسين محركات البحث (SEO)، والنماذج، والمصادقة، والمزيد.
نظام قوالب مرن
حدد قوالب وتخطيطات صفحات قابلة لإعادة الاستخدام في PHP، مما يمنح مطوري الواجهة الأمامية حرية هيكلة المشاريع كما يرونها مناسبة.
لماذا تشغّل REDAXO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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