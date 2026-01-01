نشر Mopidy بنقرة واحدة.
خادم موسيقى بايثون قابل للتوسيع يقوم بالبث من الملفات المحلية، وSpotify، وSoundCloud، وTuneIn، والمزيد عبر واجهة متصفح واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mopidy؟
Mopidy هو خادم موسيقى قابل للتوسيع مكتوب بلغة بايثون يربط عشرات مصادر الصوت خلف قائمة تشغيل واحدة. مع تثبيت الإضافات المتوافقة، يمكنه بث الملفات المحلية جنبًا إلى جنب مع Spotify و SoundCloud و TuneIn و Bandcamp و YouTube والبودكاست وراديو الإنترنت، مع عرضها عبر واجهات برمجة تطبيقات MPD و HTTP و JSON-RPC بحيث يمكن لأي عميل MPD أو واجهة ويب أمامية إدارة نفس المكتبة.
يجمع هذا القالب Mopidy مع واجهة الويب الأمامية الشهيرة Iris، مما يمنحك واجهة مستندة إلى المتصفح لتصفح المكتبات وإنشاء قوائم الانتظار وإدارة قوائم التشغيل من أي جهاز. تحافظ استضافة Mopidy ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) على مصادر الموسيقى المجمعة لديك خلف نقطة نهاية خاصة واحدة بدون رسوم اشتراك لكل مصدر بخلاف مزودي الخدمة الأساسيين الذين تستخدمهم بالفعل.
الميزات الأساسية في Mopidy
Iris واجهة الويب الأمامية
توفر إضافة Iris المضمنة واجهة مستخدم متصفح مصقولة لتصفح المصادر، ووضع المسارات في قائمة الانتظار، وإدارة قوائم التشغيل من سطح المكتب أو الجوال.
تشغيل متعدد المصادر
ثبّت الإضافات لدمج سبوتيفاي، ساوند كلاود، تيون إن، باندكامب، يوتيوب، البودكاست، والملفات المحلية في قائمة انتظار موحدة واحدة.
دعم بروتوكول MPD
يتحدث بروتوكول مشغل الموسيقى الخفي (MPD) على المنفذ 6600، بحيث يمكن لأي عميل MPD مثل ncmpcpp أو M.A.L.P. أو Cantata التحكم في التشغيل.
ملحقات قابلة للتثبيت بواسطة Pip
أضف مصادر جديدة وقت النشر عبر متغير PIP_PACKAGES دون إعادة بناء الصورة أو تعديل ملفات التكوين.
JSON-RPC HTTP API
تتيح لك واجهة برمجة تطبيقات HTTP و WebSocket الكاملة بناء وحدات تحكم مخصصة، أو مساعدين صوتيين، أو مشغلات أتمتة المنزل حول نفس المحرك.
Snapcast جاهز
يكتب مسار الصوت الافتراضي إلى Snapcast FIFO بحيث يمكنك إضافة تشغيل متزامن متعدد الغرف كطبقة علوية كلما احتجت إليه.
لماذا تشغّل Mopidy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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