Mopidy هو خادم موسيقى قابل للتوسيع مكتوب بلغة بايثون يربط عشرات مصادر الصوت خلف قائمة تشغيل واحدة. مع تثبيت الإضافات المتوافقة، يمكنه بث الملفات المحلية جنبًا إلى جنب مع Spotify و SoundCloud و TuneIn و Bandcamp و YouTube والبودكاست وراديو الإنترنت، مع عرضها عبر واجهات برمجة تطبيقات MPD و HTTP و JSON-RPC بحيث يمكن لأي عميل MPD أو واجهة ويب أمامية إدارة نفس المكتبة.

يجمع هذا القالب Mopidy مع واجهة الويب الأمامية الشهيرة Iris، مما يمنحك واجهة مستندة إلى المتصفح لتصفح المكتبات وإنشاء قوائم الانتظار وإدارة قوائم التشغيل من أي جهاز. تحافظ استضافة Mopidy ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) على مصادر الموسيقى المجمعة لديك خلف نقطة نهاية خاصة واحدة بدون رسوم اشتراك لكل مصدر بخلاف مزودي الخدمة الأساسيين الذين تستخدمهم بالفعل.