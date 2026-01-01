LubeLogger هو منصة إدارة مخصصة لعشاق السيارات، وأصحاب الأساطيل، وأي شخص يرغب في تتبع صحة سيارته بدقة. من خلال استضافة LubeLogger ذاتيًا، يمكنك إنشاء سجل خاص ودائم لكل تغيير زيت، وإصلاح، وتعبئة وقود لكل مركبة تمتلكها — بدون وصول طرف ثالث وبدون رسوم اشتراك.

على عكس جداول البيانات العامة أو تطبيقات الهاتف المحمول المدعومة بالإعلانات، يقدم LubeLogger واجهة متخصصة مصممة لتناسب تفاصيل صيانة السيارات الدقيقة، مع تذكيرات تعتمد على الأميال، وتحليلات لاقتصاد الوقود، وتخزين الإيصالات مما يحافظ على تنظيم أسطولك بالكامل في مكان واحد.