نشر LubeLogger بنقرة واحدة.
المتتبع الأمثل ذاتي الاستضافة لصيانة المركبات والوقود للحفاظ على أسطولك في أفضل حالاته.
اختر خطة VPS لـ LubeLogger
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LubeLogger؟
LubeLogger هو منصة إدارة مخصصة لعشاق السيارات، وأصحاب الأساطيل، وأي شخص يرغب في تتبع صحة سيارته بدقة. من خلال استضافة LubeLogger ذاتيًا، يمكنك إنشاء سجل خاص ودائم لكل تغيير زيت، وإصلاح، وتعبئة وقود لكل مركبة تمتلكها — بدون وصول طرف ثالث وبدون رسوم اشتراك.
على عكس جداول البيانات العامة أو تطبيقات الهاتف المحمول المدعومة بالإعلانات، يقدم LubeLogger واجهة متخصصة مصممة لتناسب تفاصيل صيانة السيارات الدقيقة، مع تذكيرات تعتمد على الأميال، وتحليلات لاقتصاد الوقود، وتخزين الإيصالات مما يحافظ على تنظيم أسطولك بالكامل في مكان واحد.
الميزات الأساسية في LubeLogger
تتبع سجل الخدمة
احتفظ بسجل مفصل لكل مهمة إصلاح وصيانة يتم إجراؤها على مركباتك مع التواريخ والتكاليف والملاحظات.
تحليلات اقتصاد الوقود
تتبع استهلاك الوقود والتكاليف بمرور الوقت باستخدام حسابات MPG التلقائية ومخططات الإنفاق.
تخزين المستندات
قم بتحميل وتخزين نسخ رقمية من الإيصالات ووثائق التسجيل وبطاقات التأمين للوصول الفوري إليها.
تذكيرات ذكية
تلقي تنبيهات بشأن تغييرات الزيت القادمة، وتدوير الإطارات، والفحوصات بناءً على عدد أميال سيارتك أو جدولها الزمني.
لماذا تشغّل LubeLogger على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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