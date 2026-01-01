نشر TiddlyWiki بتثبيت بنقرة واحدة.
دفتر ملاحظات شخصي غير خطي مفتوح المصدر لالتقاط المعلومات وتنظيمها ومشاركتها بطريقتك الخاصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TiddlyWiki؟
TiddlyWiki هو ويكي فريد مفتوح المصدر يخزن كل شيء كوحدات فردية تسمى tiddlers - ملاحظات، مهام، صور، مقتطفات برمجية، وأي قطعة أخرى من المعلومات. على عكس أدوات تدوين الملاحظات الهرمية، يمكن ربط tiddlers ووضع علامات عليها وتضمينها بحرية، بحيث تنمو قاعدة معارفك بشكل عضوي دون إجبار المحتوى على مجلدات أو فئات.
استضافة TiddlyWiki ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية ملاحظاتك وقاعدة معارفك الشخصية بالكامل ويمكن الوصول إليها من أي متصفح. يعمل هذا النشر على تشغيل TiddlyWiki في وضع الخادم، مما يوفر مزامنة متعددة الأجهزة وتخزينًا دائمًا مدعومًا بحجم مسمى - لذلك لا تُفقد tiddlers الخاصة بك أبدًا بين عمليات إعادة تشغيل الحاوية.
الميزات الأساسية في TiddlyWiki
بنية ملاحظات غير خطية
تتصل Tiddlers وتتضمن بعضها البعض بحرية، حتى تتمكن من بناء رسم بياني معرفي دون أن تضطر إلى مجلدات أو تسلسلات هرمية جامدة.
الوسم والتصفية
وسم أي tiddler واستخدم لغة التصفية القوية لإنشاء قوائم وجداول وعروض ديناميكية تتحدث تلقائيًا كلما أضفت محتوى.
نص الويكي والماكرو
تدعم لغة ترميز TiddlyWiki تضمين المحتوى ووحدات الماكرو والودجات المخصصة حتى تتمكن من بناء القوالب والمكونات القابلة لإعادة الاستخدام عبر الويكي الخاص بك.
وضع الخادم الدائم
يعمل هذا النشر، الذي يعتمد على Node.js، على حفظ كل تغيير على القرص فورًا، مما يضمن أن ملاحظاتك متينة ويمكن الوصول إليها من أي جهاز مزود بمتصفح.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
قم بتوسيع TiddlyWiki باستخدام الإضافات لـ عرض Markdown، وتمييز بناء جملة الكود، ولوحات كانبان، والرسوم البيانية، والعديد من الميزات الأخرى من مكتبة الإضافات.
لماذا تشغّل TiddlyWiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
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مدير Docker مُدمج
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تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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