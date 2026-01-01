TiddlyWiki هو ويكي فريد مفتوح المصدر يخزن كل شيء كوحدات فردية تسمى tiddlers - ملاحظات، مهام، صور، مقتطفات برمجية، وأي قطعة أخرى من المعلومات. على عكس أدوات تدوين الملاحظات الهرمية، يمكن ربط tiddlers ووضع علامات عليها وتضمينها بحرية، بحيث تنمو قاعدة معارفك بشكل عضوي دون إجبار المحتوى على مجلدات أو فئات.

استضافة TiddlyWiki ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على خصوصية ملاحظاتك وقاعدة معارفك الشخصية بالكامل ويمكن الوصول إليها من أي متصفح. يعمل هذا النشر على تشغيل TiddlyWiki في وضع الخادم، مما يوفر مزامنة متعددة الأجهزة وتخزينًا دائمًا مدعومًا بحجم مسمى - لذلك لا تُفقد tiddlers الخاصة بك أبدًا بين عمليات إعادة تشغيل الحاوية.