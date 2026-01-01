Speakr هي منصة نسخ بالذكاء الاصطناعي وتدوين ملاحظات مستضافة ذاتيًا، مصممة لالتقاط محتواك الصوتي ونسخه وفهمه. تدعم العديد من محركات النسخ الخلفية — بما في ذلك WhisperX وOpenAI وMistral — مما يمنحك المرونة لاختيار المعالجة المحلية أو السحابية. يساعد تمييز المتحدثين وملفات تعريف الصوت والملخصات المولدة بالذكاء الاصطناعي في استخلاص الرؤى من الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات.

مع دعم المستخدمين المتعددين، وOIDC SSO، وواجهة برمجة تطبيقات REST مع webhooks، وتكاملات لـ n8n وZapier وMake، يتناسب Speakr بشكل طبيعي مع سير عمل الفريق. استضافته بنفسك يبقي جميع التسجيلات والنسخ تحت سيطرتك الكاملة.