نشر Speakr بنقرة واحدة.
منصة نسخ بالذكاء الاصطناعي ذاتية الاستضافة تحول الصوت المنطوق إلى معرفة منظمة وقابلة للبحث.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Speakr؟
Speakr هي منصة نسخ بالذكاء الاصطناعي وتدوين ملاحظات مستضافة ذاتيًا، مصممة لالتقاط محتواك الصوتي ونسخه وفهمه. تدعم العديد من محركات النسخ الخلفية — بما في ذلك WhisperX وOpenAI وMistral — مما يمنحك المرونة لاختيار المعالجة المحلية أو السحابية. يساعد تمييز المتحدثين وملفات تعريف الصوت والملخصات المولدة بالذكاء الاصطناعي في استخلاص الرؤى من الاجتماعات والمقابلات والمحاضرات.
مع دعم المستخدمين المتعددين، وOIDC SSO، وواجهة برمجة تطبيقات REST مع webhooks، وتكاملات لـ n8n وZapier وMake، يتناسب Speakr بشكل طبيعي مع سير عمل الفريق. استضافته بنفسك يبقي جميع التسجيلات والنسخ تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الأساسية في Speakr
أنظمة خلفية مرنة للنسخ
اتصل بـ WhisperX، OpenAI، Mistral، أو أي خدمة ASR متوافقة لتناسب متطلبات خصوصيتك ودقتك.
تمييز المتحدث
تحديد وتصنيف المتحدثين الفرديين في التسجيلات تلقائيًا، مع دعم ملفات تعريف الصوت عند استخدام WhisperX.
ملخصات AI والبحث
أنشئ ملخصات تلقائية واستخدم وضع الاستعلام الدلالي للبحث عن المعنى عبر مكتبة نصوصك الكاملة.
متعدد المستخدمين و SSO
دعم عدة مستخدمين مع مشاركة دقيقة، وروابط عامة، وتسجيل الدخول الموحد (SSO) عبر OIDC بما في ذلك Keycloak و Azure AD و Google و Auth0.
تكاملات سير العمل
قم بتشغيل الأتمتة النهائية عبر REST API و webhooks، مع موصلات جاهزة لـ n8n و Zapier و Make.
لماذا تشغّل Speakr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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