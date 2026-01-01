Songloft هو خادم موسيقى شخصي خفيف الوزن مكتوب بلغة Go يقوم بمسح مكتبتك المحلية، ويستخرج صور الأغلفة والبيانات الوصفية من ملفات MP3 و FLAC و WAV و APE و OGG و M4A، ويبث كل شيء عبر واجهة ويب مدمجة أو أي عميل متوافق مع Subsonic. يعمل صندوق حماية المكونات الإضافية QuickJS على توسيع الخادم بمصادر صوت مخصصة ومقدمي بيانات وصفية والتحكم في الجهاز دون إعادة تجميع الملف الثنائي.

استضافة Songloft ذاتيًا تحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وجلساتك المصادق عليها بواسطة JWT بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد تتبع، ولا تحليلات من طرف ثالث، ولا كتالوج تجاري متغير يقرر ما يبقى متاحًا. يعمل الملف الثنائي الخالي من CGO بشكل مريح على الأجهزة منخفضة الطاقة بينما لا يزال يتعامل مع تحويل الترميز الفوري وجلسات الأجهزة المتعددة.