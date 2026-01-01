نشر Songloft بنقرة واحدة.
خادم موسيقى شخصي ذاتي الاستضافة مع واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع Subsonic، وبيئة اختبار لمكونات JS الإضافية، ومشغل ويب مدمج.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Songloft؟
Songloft هو خادم موسيقى شخصي خفيف الوزن مكتوب بلغة Go يقوم بمسح مكتبتك المحلية، ويستخرج صور الأغلفة والبيانات الوصفية من ملفات MP3 و FLAC و WAV و APE و OGG و M4A، ويبث كل شيء عبر واجهة ويب مدمجة أو أي عميل متوافق مع Subsonic. يعمل صندوق حماية المكونات الإضافية QuickJS على توسيع الخادم بمصادر صوت مخصصة ومقدمي بيانات وصفية والتحكم في الجهاز دون إعادة تجميع الملف الثنائي.
استضافة Songloft ذاتيًا تحافظ على مجموعتك الموسيقية وسجل الاستماع وجلساتك المصادق عليها بواسطة JWT بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا يوجد تتبع، ولا تحليلات من طرف ثالث، ولا كتالوج تجاري متغير يقرر ما يبقى متاحًا. يعمل الملف الثنائي الخالي من CGO بشكل مريح على الأجهزة منخفضة الطاقة بينما لا يزال يتعامل مع تحويل الترميز الفوري وجلسات الأجهزة المتعددة.
الميزات الأساسية في Songloft
دعم Subsonic API
قم بتوصيل أي عميل محمول أو مكتبي متوافق مع Subsonic وابث مكتبتك دون أن تكون مقيدًا بتطبيق رسمي واحد.
صندوق رمل إضافة JS
مكونات إضافية تعتمد على QuickJS مع نموذج أذونات وإعادة تحميل سريعة تتيح لك إضافة مصادر صوت مخصصة وموفري بيانات وصفية وتكاملات الأجهزة.
مسح المكتبة المحلية
المسح التلقائي للمجلدات يستخرج العلامات الفنية وصور الأغلفة من ملفات MP3 و FLAC و WAV و APE و OGG و M4A بحيث تظل مكتبتك محدثة كلما أضفت مسارات.
مشغل ويب مُدمج
تأتي واجهة أمامية ويب كاملة مع الصورة بأكملها، مما يوفر لك مشغلًا يعمل عبر المتصفح جاهزًا للاستخدام دون الحاجة إلى نشر عميل منفصل.
مصادقة JWT
مصادقة JWT ثنائية الرمز مع رموز وصول وتحديث منفصلة تدعم جلسات الأجهزة المتعددة وإلغاء الصلاحية لكل جهاز.
REST API مع Swagger
واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة مع واجهة مستخدم Swagger مدمجة تسهل دمج Songloft مع العملاء المخصصين والأتمتة ولوحات المعلومات.
لماذا تشغّل Songloft على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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