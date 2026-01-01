نشر Ollama بنقرة واحدة.
قم بتشغيل نماذج اللغة الكبيرة مفتوحة المصدر على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) وخصوصية كاملة للبيانات.
اختر خطة VPS لـ Ollama
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Ollama؟
Ollama هو إطار العمل الرائد مفتوح المصدر لتشغيل نماذج اللغات الكبيرة محليًا، ويدعم Llama وMistral وGemma وDeepSeek وأكثر من 100 نموذج آخر بدون أي تبعيات سحابية. يتولى تلقائيًا تحديد كمية النموذج وتسريع وحدة معالجة الرسوميات (GPU) وإدارة الذاكرة، مع توفير واجهة برمجة تطبيقات REST (REST API) متوافقة مع تنسيق OpenAI مما يتيح للأدوات والتكاملات الحالية العمل دون تعديل.
استضافة Ollama ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيل تكاليف كل رمز، ويلغي حدود المعدل، ويضمن بقاء كل مطالبة واستجابة على البنية التحتية الخاصة بك. إنه الواجهة الخلفية المثالية للفرق التي تبني تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أو لأي شخص يحتاج إلى استدلال خاص ومستمر لنموذج اللغة.
الميزات الأساسية في Ollama
أكثر من 100 نموذج مفتوح
اسحب وشغّل Llama 3.3 وMistral وGemma 2 وPhi 4 وDeepSeek-R1 وعشرات غيرها بأمر واحد.
API متوافق مع OpenAI
تسمح واجهة برمجة تطبيقات REST الجاهزة للاستخدام للأدوات الحالية وSDKs وعمليات التكامل بالاتصال بـ Ollama دون تغييرات في الكود.
تسريع وحدة معالجة الرسوميات
دعم تلقائي لـ NVIDIA CUDA و Apple Metal يسرّع الاستدلال بشكل كبير مقارنة بالإعدادات التي تعتمد على وحدة المعالجة المركزية فقط.
الدعم متعدد الوسائط
قم بتشغيل نماذج الرؤية مثل LLaVA لمعالجة كل من الصور والنصوص في نفس المحادثة.
ملفات نماذج مخصصة
أنشئ نماذج مخصصة باستخدام مطالبات النظام وإعدادات درجة الحرارة والمعلمات المخصصة باستخدام Modelfiles.
لماذا تشغّل Ollama على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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