نشر Topola عارض الأنساب بتثبيت بنقرة واحدة.
عارض GEDCOM تفاعلي يعرض رسومًا بيانية لساعة الرمل للنسب مباشرة من ملفات شجرة عائلتك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Topola Genealogy Viewer؟
عارض توبولا للأنساب هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يحول صادرات GEDCOM القياسية من أي برنامج أنساب إلى مخططات شجرة عائلة تفاعلية وقابلة للتصفح. يعرض طرق عرض الساعة الرملية وجميع الأقارب، ويسمح للباحثين بالنقر على أي شخص لإعادة تركيز الشجرة، ويدعم الطباعة أو التصدير إلى PDF و PNG و SVG للمشاركة دون اتصال بالإنترنت.
استضافة توبولا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأنساب الحساسة — الأسماء، تواريخ الميلاد، الأقارب الأحياء — بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يعالج العارض ملفات GEDCOM من جانب العميل في المتصفح، ويزيل النشر الخاص أي اعتماد على استضافة طرف ثالث لجمعيات الأنساب، أو الأرشيفات، أو مؤرخي العائلة الذين يخدمون الأقارب عبر الويب.
الميزات الأساسية في Topola Genealogy Viewer
دعم معيار GEDCOM
يقوم بتحميل ملفات GEDCOM القياسية المصدرة من Gramps، وMyHeritage، وAncestry، وFamily Tree Maker، وأي أداة أخرى لعلم الأنساب — لا يتطلب تحويلاً.
مخطط الساعة الرملية التفاعلي
انقر على أي شخص لإعادة تركيز الشجرة واستكشاف الأجداد والأحفاد في عرض واحد سلس مع رسوم متحركة سلسة للانتقال.
خصوصية جانب العميل
يتم تحليل ملفات GEDCOM بالكامل في المتصفح، لذلك لا تلامس بيانات الأنساب أبدًا قاعدة بيانات من جانب الخادم أو خدمة خارجية.
تصدير وطباعة
تصدير الأشجار إلى PDF أو PNG أو SVG وطباعة مخطط الأنساب الكامل للمجلدات الأرشيفية، أو لم شمل العائلات، أو لمشاركة الأبحاث.
المشاركة عبر الرابط
أنشئ روابط دائمة تقوم بتحميل ملف GEDCOM مباشرة من عنوان URL على الويب، وهو مثالي لتضمين أشجار العائلة في المواقع الشخصية أو الويكي.
Gramps و WikiTree جاهز
يتكامل مع Gramps عبر إضافة شجرة العائلة التفاعلية ويتصفح ملفات WikiTree الشخصية أصلاً من خلال عرض الشجرة الديناميكي الخاص به.
لماذا تشغّل Topola Genealogy Viewer على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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