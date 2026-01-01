عارض توبولا للأنساب هو تطبيق ويب مفتوح المصدر يحول صادرات GEDCOM القياسية من أي برنامج أنساب إلى مخططات شجرة عائلة تفاعلية وقابلة للتصفح. يعرض طرق عرض الساعة الرملية وجميع الأقارب، ويسمح للباحثين بالنقر على أي شخص لإعادة تركيز الشجرة، ويدعم الطباعة أو التصدير إلى PDF و PNG و SVG للمشاركة دون اتصال بالإنترنت.

استضافة توبولا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأنساب الحساسة — الأسماء، تواريخ الميلاد، الأقارب الأحياء — بالكامل على البنية التحتية التي تتحكم فيها. يعالج العارض ملفات GEDCOM من جانب العميل في المتصفح، ويزيل النشر الخاص أي اعتماد على استضافة طرف ثالث لجمعيات الأنساب، أو الأرشيفات، أو مؤرخي العائلة الذين يخدمون الأقارب عبر الويب.