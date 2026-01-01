نشر Dataline بنقرة واحدة.
أداة دردشة SQL مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لك الاستعلام عن أي قاعدة بيانات وتصورها باستخدام اللغة الإنجليزية العادية.
اختر خطة VPS لـ Dataline
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dataline؟
Dataline هي أداة لتحليل البيانات مفتوحة المصدر، تضع الخصوصية في المقام الأول، وتقوم بتحويل اللغة الطبيعية إلى استعلامات SQL، مما يتيح لك استكشاف قواعد البيانات دون كتابة سطر واحد من SQL. قم بتوصيل ملفات PostgreSQL أو MySQL أو Snowflake أو SQLite أو CSV أو Excel واطرح الأسئلة باللغة الإنجليزية العادية للحصول على نتائج فورية وتصورات تلقائية.
على عكس منصات التحليلات السحابية، فإن استضافة Dataline ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات عملك الحساسة تحت سيطرتك الكاملة. لا توجد قيود على الاستخدام، ولا رسوم لكل مقعد، ولا احتكار من قبل البائع — فقط واجهة استعلام ذكية تعمل مع مفتاح API الخاص بنموذج اللغة الكبير (LLM) المفضل لديك.
الميزات الأساسية في Dataline
استعلامات اللغة الطبيعية
اكتب الأسئلة باللغة الإنجليزية البسيطة، وسيقوم Dataline بإنشاء SQL وتنفيذه وإرجاع النتائج المنسقة في ثوانٍ.
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و Snowflake و SQLite و CSV و Excel والمزيد من واجهة واحدة دون تبديل الأدوات.
توليد الرسوم البيانية الأوتوماتيكي
اطلب رسمًا بيانيًا في موجهك وستعرض Dataline تصورًا مرئيًا مباشرة من نتيجة الاستعلام.
بنية تضع الخصوصية في المقام الأول
تبقى جميع البيانات على الخادم الخاص بك، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في معلومات العمل الحساسة دون تعرضها لأي طرف ثالث.
سجل الاستعلامات
احفظ واسترجع الاستعلامات والنتائج السابقة دون إعادة كتابة المطالبات، مما يؤدي إلى بناء مكتبة تحليلات شخصية بمرور الوقت.
لماذا تشغّل Dataline على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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