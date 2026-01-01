drawDB هو محرر مجاني ومفتوح المصدر لمخططات علاقات الكيانات لقواعد البيانات يعمل بالكامل في المتصفح. يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات تصميم وتصور وتوثيق مخططات قواعد البيانات العلائقية من خلال لوحة سحب وإفلات — ثم تصدير التصميم النهائي كعبارات SQL DDL جاهزة للتشغيل على MySQL أو PostgreSQL أو SQLite أو MariaDB أو SQL Server.

تمنح استضافة drawDB ذاتيًا فريقك أداة داخلية مشتركة لتصميم قواعد البيانات دون إرسال تفاصيل المخطط إلى خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية. نظرًا لأن التطبيق واجهة أمامية بحتة بدون اعتماد على الواجهة الخلفية أو قاعدة البيانات، فإنه يتم نشره كحاوية واحدة خفيفة الوزن ويظل يعمل بغض النظر عن توفر الخدمة الخارجية.