نشر drawDB بنقرة واحدة.
محرر مخططات قواعد بيانات مجاني ومفتوح المصدر وقائم على المتصفح لتصميم وتوثيق مخططات قواعد البيانات العلائقية بصريًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام drawDB؟
drawDB هو محرر مجاني ومفتوح المصدر لمخططات علاقات الكيانات لقواعد البيانات يعمل بالكامل في المتصفح. يتيح للمطورين ومديري قواعد البيانات تصميم وتصور وتوثيق مخططات قواعد البيانات العلائقية من خلال لوحة سحب وإفلات — ثم تصدير التصميم النهائي كعبارات SQL DDL جاهزة للتشغيل على MySQL أو PostgreSQL أو SQLite أو MariaDB أو SQL Server.
تمنح استضافة drawDB ذاتيًا فريقك أداة داخلية مشتركة لتصميم قواعد البيانات دون إرسال تفاصيل المخطط إلى خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية. نظرًا لأن التطبيق واجهة أمامية بحتة بدون اعتماد على الواجهة الخلفية أو قاعدة البيانات، فإنه يتم نشره كحاوية واحدة خفيفة الوزن ويظل يعمل بغض النظر عن توفر الخدمة الخارجية.
الميزات الأساسية في drawDB
تصميم المخطط المرئي
سحب وإفلات الجداول، وتحديد الأعمدة وأنواع البيانات، ورسم العلاقات على لوحة دون كتابة SQL يدويًا.
SQL الاستيراد والتصدير
إنشاء DDL جاهز للتشغيل لـ MySQL و PostgreSQL و SQLite و MariaDB و SQL Server، أو استيراد SQL موجود لتصوره على الفور.
لا يتطلب واجهة خلفية
يعمل كحاوية Nginx واحدة بدون قاعدة بيانات أو تبعيات من جانب الخادم — يتم تخزين الرسوم البيانية في المتصفح باستخدام IndexedDB.
تخصيص الرسم التخطيطي
تخصيص ألوان الجدول، وإضافة ملاحظات ومناطق لتجميع الجداول ذات الصلة، والتحكم في تخطيط اللوحة ليتناسب مع طريقة تفكيرك في مخططك.
تصدير إلى تنسيقات متعددة
تصدير المخططات بتنسيق PNG أو JSON أو SQL حتى تتمكن من تضمينها في الوثائق، أو مشاركتها مع الزملاء، أو التحكم في إصدار تصميم المخطط الخاص بك.
لماذا تشغّل drawDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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