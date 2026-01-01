ProjectSend هو نظام أساسي مفتوح المصدر لتسليم الملفات، مصمم للشركات التي تحتاج إلى مشاركة الملفات مع عملاء محددين بدلاً من الجمهور. يحصل كل عميل على تسجيل دخول خاص به ويرى فقط الملفات المخصصة له، بينما يتتبع المسؤولون كل عملية تنزيل، ويحددون تواريخ انتهاء الصلاحية للمواد الحساسة، ويتلقون إشعارات عندما يصل المستلمون إلى التحميلات الجديدة — مما يخلق بديلاً مسؤولاً وذا علامة تجارية لروابط التخزين السحابي العامة.

استضافة ProjectSend على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على ملفات العملاء السرية — العقود، المستندات المالية، أصول التصميم — على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل، بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للتخزين، ومع القدرة على تخصيص العلامة التجارية لتتناسب مع هوية عملك.