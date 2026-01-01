نشر ProjectSend بنقرة واحدة.
منصة احترافية لمشاركة الملفات تركز على العملاء، مع حسابات مخصصة لكل عميل، وتتبع للتنزيلات، وضوابط وصول دقيقة للوكالات والشركات.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ProjectSend؟
ProjectSend هو نظام أساسي مفتوح المصدر لتسليم الملفات، مصمم للشركات التي تحتاج إلى مشاركة الملفات مع عملاء محددين بدلاً من الجمهور. يحصل كل عميل على تسجيل دخول خاص به ويرى فقط الملفات المخصصة له، بينما يتتبع المسؤولون كل عملية تنزيل، ويحددون تواريخ انتهاء الصلاحية للمواد الحساسة، ويتلقون إشعارات عندما يصل المستلمون إلى التحميلات الجديدة — مما يخلق بديلاً مسؤولاً وذا علامة تجارية لروابط التخزين السحابي العامة.
استضافة ProjectSend على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحافظ على ملفات العملاء السرية — العقود، المستندات المالية، أصول التصميم — على بنية تحتية تتحكم فيها بالكامل، بدون رسوم لكل مستخدم، وبدون حدود للتخزين، ومع القدرة على تخصيص العلامة التجارية لتتناسب مع هوية عملك.
الميزات الأساسية في ProjectSend
حسابات لكل عميل
يحصل كل عميل على تسجيل دخول مخصص ويرى فقط الملفات المخصصة له، مما يحافظ على خصوصية كل علاقة وتنظيمها دون روابط عامة مشتركة.
تتبع التحميل
تُظهر سجلات النشاط التفصيلية بالضبط من قام بتنزيل أي ملف ومتى، مما يوفر إثبات التسليم للامتثال ويقلل من رسائل البريد الإلكتروني التي تسأل "هل استلمته؟".
تواريخ انتهاء الصلاحية
قم بتعيين انتهاء صلاحية تلقائي للمستندات الحساسة بحيث يتم إلغاء الوصول بعد فترة محددة، مما يقلل من التعرض دون الحاجة إلى تنظيف يدوي.
إشعارات البريد الإلكتروني
يتلقى العملاء رسائل بريد إلكتروني تلقائية عند توفر ملفات جديدة، مما يلغي الحاجة إلى إخطارهم بشكل منفصل بعد كل عملية تحميل.
العلامة التجارية المخصصة
سمات وشعارات قابلة للتخصيص تقدم بوابة ملفات احترافية ذات علامة بيضاء تعكس هوية وكالتك أو عملك بدلاً من خدمة عامة.
لماذا تشغّل ProjectSend على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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