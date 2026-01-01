نشر Fenrus بنقرة واحدة.
صفحة رئيسية شخصية ولوحة تحكم للوصول السريع إلى تطبيقاتك ومواقعك وخدماتك مع أدوات تطبيقات ذكية ومحركات بحث مخصصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Fenrus؟
Fenrus هو لوحة تحكم شخصية مستضافة ذاتيًا تحل محل صفحة علامة التبويب الجديدة في متصفحك بصفحة رئيسية قابلة للتخصيص بالكامل. نظم الروابط والتطبيقات في مجموعات، واستخدم أدوات التطبيقات الذكية التي تسحب البيانات الحية من خدمات مثل Sonarr و Radarr و Jellyfin، وكون محركات بحث متعددة باختصارات لوحة المفاتيح. تتوفر جميع تطبيقاتك الشخصية والمواقع التي تزورها بشكل متكرر في لمحة من صفحة واحدة خاصة.
نظرًا لأن Fenrus يعمل بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، فلا تتم مشاركة أي من عناوين URL لتطبيقاتك أو أنماط استخدامك أو خدماتك المكونة مع خدمات لوحة التحكم التابعة لجهات خارجية. يتم تخزين البيانات في ملف LiteDB خفيف الوزن، مما يعني عدم وجود قاعدة بيانات خارجية لإدارتها — يستغرق الإعداد ثوانٍ ويتم احتواء التكوين بالكامل في وحدة تخزين واحدة.
الميزات الأساسية في Fenrus
ودجات التطبيقات الذكية
ربط خدمات مثل Sonarr و Radarr و Jellyfin وغيرها لعرض الحالة المباشرة والأعداد وبيانات النشاط مباشرة على مربعات لوحة التحكم الخاصة بك.
محركات البحث المخصصة
أضف أي محرك بحث بنمط عنوان URL واختصار لوحة المفاتيح، ثم قم بالتبديل بين Google أو DuckDuckGo أو مثيل Searx الخاص بك بضغطة زر واحدة.
مجموعات التطبيقات المنظمة
رتّب الروابط والتطبيقات في مجموعات مُسماة للحفاظ على تطبيقات العمل وخدمات الوسائط وأتمتة المنزل والمواقع الشخصية مفصولة بشكل نظيف.
دعم متعدد المستخدمين
لكل مستخدم تكوين لوحة تحكم مستقلة، حتى يتمكن كل فرد في المنزل أو الفريق من الحفاظ على تصميمه الخاص وقائمة تطبيقاته.
فافيكونز أوتوماتيكية
يقوم Fenrus تلقائيًا بجلب أيقونات المواقع للروابط التي لم يتم تكوين أيقونة مخصصة لها، مما يحافظ على لوحة التحكم الخاصة بك مرتبة بصريًا دون الحاجة لعمل يدوي.
بدون قاعدة بيانات خارجية
تُخزّن جميع الإعدادات في ملف LiteDB واحد — لا حاجة إلى PostgreSQL أو MySQL، مما يجعل النسخ الاحتياطي والترحيل مجرد نسخ ملف بسيط.
لماذا تشغّل Fenrus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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