نشر InsForge بنقرة واحدة.
منصة خلفية مفتوحة المصدر لوكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي، تتضمن المصادقة، بوستجرس، التخزين، ووظائف الحافة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام InsForge؟
InsForge هي منصة خلفية متكاملة ومفتوحة المصدر مصممة للبرمجة الوكيلة. تجمع هذه المنصة اللبنات الأساسية التي تحتاجها التطبيقات الحديثة — المصادقة، وقاعدة بيانات PostgreSQL مع واجهات برمجة تطبيقات REST والوقت الفعلي، وتخزين ملفات متوافق مع S3، وبوابة نموذج LLM، ووظائف حافة قائمة على Deno — خلف واجهة مستخدم إدارية واحدة وخادم MCP يمكن لوكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي تشغيلها برمجيًا.
تتيح لك استضافة InsForge ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك الاحتفاظ بحسابات المستخدمين وبيانات التطبيقات والملفات المحملة تحت سيطرتك الكاملة، بدون تسعير لكل مشروع، وبدون قيود على الاستخدام، وبدون تقييد المورد. يتيح خادم MCP المضمن لوكلاء البرمجة مثل Claude و Cursor توفير الجداول، وتكوين المصادقة، ونشر الوظائف، وإدارة التخزين مباشرة من المحرر الخاص بك.
الميزات الأساسية في InsForge
وكيل AI أصلي
يوفر خادم MCP المجمع المصادقة وقاعدة البيانات والتخزين والوظائف كأدوات يمكن لوكلاء البرمجة بالذكاء الاصطناعي استدعاؤها مباشرة أثناء بناء تطبيقك.
PostgreSQL مع API تلقائي
يحول PostgREST المدمج مخططك على الفور إلى واجهة برمجة تطبيقات REST ذات إصدارات مع أمان على مستوى الصفوف، بحيث يمكنك نشر نقاط النهاية دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية متكررة.
المصادقة مدمجة
مصادقة البريد الإلكتروني وكلمة المرور بالإضافة إلى موفري OAuth (Google, GitHub, Discord، والمزيد) جاهزة للاندماج مع عميلك باستدعاء SDK واحد.
وظائف إيدج على دينو
اكتب دوال TypeScript بلا خادم تعمل على بيئة تشغيل Deno معزولة مع وصول مباشر إلى قاعدة البيانات وطبقة التخزين.
تخزين متوافق مع S3
تحميل الملفات وتقديمها وتحديد صلاحياتها عبر طبقة تخزين متوافقة مع S3 تعمل محليًا على القرص أو مع أي حاوية S3.
بوابة النموذج الموحد
بوابة متوافقة مع OpenAI تتيح لتطبيقك استدعاء العديد من مزودي LLM عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة، مع تتبع الاستخدام وتدوير المفاتيح التي تتم معالجتها مركزيًا.
لماذا تشغّل InsForge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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