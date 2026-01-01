Logseq هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة والتخطيط، تركز على الخصوصية أولاً — ملاحظات قائمة على الكتل، وروابط ثنائية الاتجاه، ويوميات يومية، وعلاقات ملاحظات بنمط الرسم البياني، وقاعدة معرفية قابلة للاستعلام، وكلها مكتوبة في ملفات Markdown أو Org-mode على القرص. تطبيق الويب Logseq هو تطبيق ويب أحادي الصفحة (SPA) ثابت يعمل بالكامل في متصفحك؛ يقوم هذا القالب باستضافته ذاتيًا بحيث يأتي JavaScript الذي يشغل ملاحظاتك من بنية تحتية تتحكم فيها أنت بدلاً من طرف ثالث.

يتم تخزين الملاحظات محليًا في متصفحك عبر واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى نظام الملفات (File System Access API)، مما يعني أن البيانات لا تلامس أبدًا الخادم الذي يستضيف تطبيق الويب أحادي الصفحة (SPA) — وهو مثالي لسير العمل الذي يعتمد على "أنا أثق في شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بي" حيث يرغب المستخدم في واجهة مستخدم Logseq ولكنه لا يريد الاعتماد على logseq.com أو أي مزود مزامنة سحابي. يمكنك إقران النشر بتطبيق Logseq لسطح المكتب، أو مزامنة Git، أو مزامنة مجلدات iCloud/OneDrive للوصول إلى نفس ملفات الملاحظات عبر الأجهزة.