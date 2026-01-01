نشر Logseq بتثبيت بنقرة واحدة.
قاعدة معرفية ومنظم أفكار مستضاف ذاتيًا يراعي الخصوصية أولاً، يعمل كتطبيق ويب ثابت وسريع، مع تخزين الملاحظات في مجلدك المحلي الذي يتحكم فيه المتصفح.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Logseq؟
Logseq هو منصة مفتوحة المصدر لإدارة المعرفة والتخطيط، تركز على الخصوصية أولاً — ملاحظات قائمة على الكتل، وروابط ثنائية الاتجاه، ويوميات يومية، وعلاقات ملاحظات بنمط الرسم البياني، وقاعدة معرفية قابلة للاستعلام، وكلها مكتوبة في ملفات Markdown أو Org-mode على القرص. تطبيق الويب Logseq هو تطبيق ويب أحادي الصفحة (SPA) ثابت يعمل بالكامل في متصفحك؛ يقوم هذا القالب باستضافته ذاتيًا بحيث يأتي JavaScript الذي يشغل ملاحظاتك من بنية تحتية تتحكم فيها أنت بدلاً من طرف ثالث.
يتم تخزين الملاحظات محليًا في متصفحك عبر واجهة برمجة تطبيقات الوصول إلى نظام الملفات (File System Access API)، مما يعني أن البيانات لا تلامس أبدًا الخادم الذي يستضيف تطبيق الويب أحادي الصفحة (SPA) — وهو مثالي لسير العمل الذي يعتمد على "أنا أثق في شبكة توصيل المحتوى (CDN) الخاصة بي" حيث يرغب المستخدم في واجهة مستخدم Logseq ولكنه لا يريد الاعتماد على logseq.com أو أي مزود مزامنة سحابي. يمكنك إقران النشر بتطبيق Logseq لسطح المكتب، أو مزامنة Git، أو مزامنة مجلدات iCloud/OneDrive للوصول إلى نفس ملفات الملاحظات عبر الأجهزة.
الميزات الأساسية في Logseq
مخطط تفصيلي قائم على الكتل
كل سطر هو كتلة قابلة للسحب مع روابط ثنائية الاتجاه، وتضمينات، ومراجع — مثالي للمفكرين غير الخطيين وسير عمل إدارة المعرفة الشخصية (PKM).
ماركداون ووضع Org
الملاحظات هي ملفات Markdown أو Org-mode عادية مخزنة على القرص، لذا تظل قابلة للتحرير في أي محرر نصوص وتصمد أمام أي نهاية محتملة لدورة حياة Logseq في المستقبل.
مجلة يومية
تُنشئ صفحات الملاحظات اليومية سجلًا لتيار الوعي يكشف عن الأنماط بمرور الوقت ويربط بالصفحات المتعلقة بالمواضيع بسهولة.
عرض الرسم البياني
تصور العلاقات بين الملاحظات كرسوم بيانية تفاعلية، مما يسهل اكتشاف الروابط المخفية في قاعدة معرفية متنامية.
الاستعلامات والقوالب
تشغيل استعلامات Datalog مقابل قاعدة المعرفة الخاصة بك وإنشاء قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لملاحظات الاجتماعات، والكتب، والمشاريع، وسير العمل المتكررة.
مصمم ليضع الخصوصية في المقام الأول
يعمل تطبيق الويب بالكامل من جانب العميل؛ تعيش الملاحظات في مجلد محلي يتحكم فيه المتصفح ولا تغادر جهازك أبدًا إلا إذا اخترت مزامنة Git أو طبقة مزامنة أخرى.
لماذا تشغّل Logseq على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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