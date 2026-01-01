نشر HomeHub بنقرة واحدة.
لوحة تحكم عائلية بدون تسجيل دخول للملاحظات المشتركة، قوائم التسوق، المهام المنزلية، التقويمات، والمصروفات في تطبيق ويب تقدمي (PWA) خاص واحد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HomeHub؟
HomeHub هو أداة مساعدة عائلية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تحول أي خادم إلى لوحة تحكم خاصة لكل فرد في منزلك. مصمم للاستخدام المشترك على شبكة منزلية، ويتم شحنه كتطبيق ويب تقدمي (PWA) بدون تسجيل دخول، بحيث يمكن لأي فرد من أفراد العائلة فتحه في متصفح، وحفظه على شاشته الرئيسية، والبدء فورًا في التعاون على الملاحظات، وقوائم التسوق، والأعمال المنزلية، والتقويم المشترك.
تضمن استضافة HomeHub ذاتيًا بقاء بيانات الأسرة — المصاريف، وعادات التسوق، والروتين العائلي، والملفات المحملة — بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، دون مزامنة سحابية من طرف ثالث، أو تتبع، أو رسوم لكل مستخدم. يمكن تبديل الميزات بشكل فردي من خلال ملف تكوين YAML واحد، بحيث تقوم بتمكين الأدوات التي تستخدمها عائلتك بالفعل فقط.
الميزات الأساسية في HomeHub
قائمة تسوق مشتركة
قائمة تسوق تعاونية مع اقتراحات ذكية بناءً على الإدخالات السابقة، حتى تتمكن العائلة بأكملها من إضافة العناصر عندما تنفد.
متتبع المصروفات العائلية
تتبع نفقات الأسرة مع دعم للفواتير المتكررة مثل الاشتراكات، والمرافق، والحليب، أو الصحف، كل ذلك في دفتر حسابات واحد.
التقويم والتذكيرات
تقويم مشترك مع فئات مرمزة بالألوان للفواتير، المدرسة، الصحة، والمناسبات العائلية يحافظ على توافق جميع أفراد الأسرة.
مهام وملاحظات
متعقب مهام خفيف الوزن ولوحة ملاحظات مشتركة تتيح لأفراد العائلة تعيين المهام وتدوين رسائل سريعة دون الحاجة لتطبيقات إضافية.
أدوات مساعدة مدمجة
يتضمن كتاب وصفات، ومتتبع انتهاء الصلاحية، وضغط ملفات PDF، ومختصر الروابط، ومولد QR، ومُنزّل وسائط في تطبيق ويب تقدمي (PWA) واحد.
خاص بالتصميم
لا يوجد نظام حسابات، ولا قياس عن بعد، ولا اعتماد على السحابة — تبقى جميع البيانات داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وشبكتك المنزلية.
لماذا تشغّل HomeHub على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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