HomeHub هو أداة مساعدة عائلية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تحول أي خادم إلى لوحة تحكم خاصة لكل فرد في منزلك. مصمم للاستخدام المشترك على شبكة منزلية، ويتم شحنه كتطبيق ويب تقدمي (PWA) بدون تسجيل دخول، بحيث يمكن لأي فرد من أفراد العائلة فتحه في متصفح، وحفظه على شاشته الرئيسية، والبدء فورًا في التعاون على الملاحظات، وقوائم التسوق، والأعمال المنزلية، والتقويم المشترك.

تضمن استضافة HomeHub ذاتيًا بقاء بيانات الأسرة — المصاريف، وعادات التسوق، والروتين العائلي، والملفات المحملة — بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، دون مزامنة سحابية من طرف ثالث، أو تتبع، أو رسوم لكل مستخدم. يمكن تبديل الميزات بشكل فردي من خلال ملف تكوين YAML واحد، بحيث تقوم بتمكين الأدوات التي تستخدمها عائلتك بالفعل فقط.