خصم يصل إلى 68% على HomeHub

نشر HomeHub بنقرة واحدة.

لوحة تحكم عائلية بدون تسجيل دخول للملاحظات المشتركة، قوائم التسوق، المهام المنزلية، التقويمات، والمصروفات في تطبيق ويب تقدمي (PWA) خاص واحد.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر HomeHub بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ HomeHub

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HomeHub؟

HomeHub هو أداة مساعدة عائلية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا تحول أي خادم إلى لوحة تحكم خاصة لكل فرد في منزلك. مصمم للاستخدام المشترك على شبكة منزلية، ويتم شحنه كتطبيق ويب تقدمي (PWA) بدون تسجيل دخول، بحيث يمكن لأي فرد من أفراد العائلة فتحه في متصفح، وحفظه على شاشته الرئيسية، والبدء فورًا في التعاون على الملاحظات، وقوائم التسوق، والأعمال المنزلية، والتقويم المشترك.

تضمن استضافة HomeHub ذاتيًا بقاء بيانات الأسرة — المصاريف، وعادات التسوق، والروتين العائلي، والملفات المحملة — بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، دون مزامنة سحابية من طرف ثالث، أو تتبع، أو رسوم لكل مستخدم. يمكن تبديل الميزات بشكل فردي من خلال ملف تكوين YAML واحد، بحيث تقوم بتمكين الأدوات التي تستخدمها عائلتك بالفعل فقط.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في HomeHub

قائمة تسوق مشتركة

قائمة تسوق تعاونية مع اقتراحات ذكية بناءً على الإدخالات السابقة، حتى تتمكن العائلة بأكملها من إضافة العناصر عندما تنفد.

متتبع المصروفات العائلية

تتبع نفقات الأسرة مع دعم للفواتير المتكررة مثل الاشتراكات، والمرافق، والحليب، أو الصحف، كل ذلك في دفتر حسابات واحد.

التقويم والتذكيرات

تقويم مشترك مع فئات مرمزة بالألوان للفواتير، المدرسة، الصحة، والمناسبات العائلية يحافظ على توافق جميع أفراد الأسرة.

مهام وملاحظات

متعقب مهام خفيف الوزن ولوحة ملاحظات مشتركة تتيح لأفراد العائلة تعيين المهام وتدوين رسائل سريعة دون الحاجة لتطبيقات إضافية.

أدوات مساعدة مدمجة

يتضمن كتاب وصفات، ومتتبع انتهاء الصلاحية، وضغط ملفات PDF، ومختصر الروابط، ومولد QR، ومُنزّل وسائط في تطبيق ويب تقدمي (PWA) واحد.

خاص بالتصميم

لا يوجد نظام حسابات، ولا قياس عن بعد، ولا اعتماد على السحابة — تبقى جميع البيانات داخل خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وشبكتك المنزلية.

لماذا تشغّل HomeHub على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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