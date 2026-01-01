ByteStash هو تطبيق ويب ذاتي الاستضافة لتخزين مقتطفات التعليمات البرمجية وتنظيمها ومشاركتها في مكتبة واحدة قابلة للبحث. يدعم عشرات لغات البرمجة مع تمييز كامل لبناء الجملة، ويتيح لك التصفية حسب اللغة أو الكلمة الرئيسية، وتثبيت المفضلة للوصول السريع، ومشاركة المقتطفات علنًا دون الحاجة إلى حسابات من المستلمين.

على عكس أدوات المقتطفات المستندة إلى السحابة، يعمل ByteStash بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك مع قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن — لا توجد خدمات خارجية مطلوبة. يأتي مزودًا بواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة مع وثائق Swagger وتكامل OpenID Connect اختياري، مما يجعله مناسبًا بنفس القدر للمطورين الفرديين والفرق التي تستخدم إدارة الهوية المركزية.