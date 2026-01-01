نشر ByteStash بنقرة واحدة.
مدير مقتطفات الشفرة المستضاف ذاتيًا مع تمييز بناء الجملة، والبحث بالنص الكامل، وتسجيل الدخول الأحادي الاختياري (SSO) للمطورين والفرق.
اختر خطة VPS لـ ByteStash
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ByteStash؟
ByteStash هو تطبيق ويب ذاتي الاستضافة لتخزين مقتطفات التعليمات البرمجية وتنظيمها ومشاركتها في مكتبة واحدة قابلة للبحث. يدعم عشرات لغات البرمجة مع تمييز كامل لبناء الجملة، ويتيح لك التصفية حسب اللغة أو الكلمة الرئيسية، وتثبيت المفضلة للوصول السريع، ومشاركة المقتطفات علنًا دون الحاجة إلى حسابات من المستلمين.
على عكس أدوات المقتطفات المستندة إلى السحابة، يعمل ByteStash بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك مع قاعدة بيانات SQLite خفيفة الوزن — لا توجد خدمات خارجية مطلوبة. يأتي مزودًا بواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة مع وثائق Swagger وتكامل OpenID Connect اختياري، مما يجعله مناسبًا بنفس القدر للمطورين الفرديين والفرق التي تستخدم إدارة الهوية المركزية.
الميزات الأساسية في ByteStash
تمييز بناء الجملة
يدعم عشرات لغات البرمجة، مما يضمن عرض كل مقتطف بتلوين دقيق وواضح لبنية الجملة.
البحث في النص الكامل
ابحث وقم بتصفية مكتبة المقتطفات بأكملها حسب اللغة أو الكلمة الرئيسية أو العلامة للعثور على ما تحتاجه بالضبط في ثوانٍ.
مشاركة عامة
شارك المقتطفات الفردية أو المجموعات عبر الروابط العامة — لا يحتاج المستلمون إلى حساب لعرضها.
وصول REST API
واجهة برمجة تطبيقات CRUD كاملة مع توثيق Swagger مدمج تتيح لك دمج استرداد المقتطفات في البرامج النصية، أو المحررات، أو مسارات CI.
تكامل SSO
اربط أي موفر OpenID Connect لتمكين تسجيل الدخول الموحد للفرق التي تستخدم بالفعل إدارة الهوية المركزية.
لماذا تشغّل ByteStash على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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