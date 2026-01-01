نشر OMERO بنقرة واحدة.
منصة إدارة بيانات الصور مفتوحة المصدر للمجهرية العلمية مع عارض ويب متعدد الأبعاد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OMERO؟
OMERO هي منصة إدارة بيانات بيئة المجهر المفتوحة المصممة لمختبرات الأبحاث التي تعمل مع بيانات التصوير البيولوجي متعدد الأبعاد. تستورد صور المجهر من أكثر من 150 تنسيق ملف خاص عبر Bio-Formats، وتحفظها في مستودع قابل للاستعلام، وتقدمها عبر عارض ويب يتعامل مع القنوات، والتصوير المتتابع (time-lapse)، ومكدسات Z (Z-stacks) دون الحاجة إلى برامج احتكارية.
تمنح استضافة OMERO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجموعات المختبرات تحكمًا كاملاً في بيانات الصور الأولية، والتعليقات التوضيحية، وأذونات الوصول، مع تجميع الواجهة الخلفية لـ OMERO.server، والواجهة الأمامية لـ OMERO.web، ومستودع PostgreSQL في عملية نشر واحدة.
الميزات الأساسية في OMERO
عارض متعدد الأبعاد
تصفح مكدسات Z، وتسلسلات الفاصل الزمني، وعمليات الاستحواذ متعددة القنوات مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت برنامج مجهر سطح المكتب.
استيراد بايو-فورماتس
استوعب الصور من أكثر من 150 تنسيقًا مجهريًا خاصًا واحتفظ بالبيانات الوصفية الأصلية من خلال مكتبة Bio-Formats المرفقة.
المجموعات والأذونات
تنظيم الباحثين في مجموعات تعاونية مع أذونات للقراءة فقط، أو القراءة والتعليق، أو القراءة والكتابة على مجموعات البيانات والمشاريع المشتركة.
التعليقات التوضيحية والعلامات
إرفاق العلامات، والتقييمات، والتعليقات، وأزواج المفاتيح والقيم، والمرفقات بالصور لتبقى السياقات التجريبية مرتبطة بالبيانات الخام.
البرمجة النصية وAPIs
أتمتة مسارات التحليل عبر واجهات برمجة تطبيقات Python و Java و MATLAB أو تشغيل OMERO.scripts من جانب الخادم على مجموعات البيانات بأكملها.
لماذا تشغّل OMERO على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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