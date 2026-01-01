OMERO هي منصة إدارة بيانات بيئة المجهر المفتوحة المصممة لمختبرات الأبحاث التي تعمل مع بيانات التصوير البيولوجي متعدد الأبعاد. تستورد صور المجهر من أكثر من 150 تنسيق ملف خاص عبر Bio-Formats، وتحفظها في مستودع قابل للاستعلام، وتقدمها عبر عارض ويب يتعامل مع القنوات، والتصوير المتتابع (time-lapse)، ومكدسات Z (Z-stacks) دون الحاجة إلى برامج احتكارية.

تمنح استضافة OMERO ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجموعات المختبرات تحكمًا كاملاً في بيانات الصور الأولية، والتعليقات التوضيحية، وأذونات الوصول، مع تجميع الواجهة الخلفية لـ OMERO.server، والواجهة الأمامية لـ OMERO.web، ومستودع PostgreSQL في عملية نشر واحدة.