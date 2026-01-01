أوبن أرشايفر هو منصة أرشفة بريد إلكتروني ذاتية الاستضافة ومتوافقة مع المعايير، تستوعب الرسائل من Gmail و Microsoft 365 وخوادم IMAP العامة وملفات PST أو MBOX المجمعة في أرشيف محلي مقاوم للتلاعب. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني بتنسيق .eml القياسي، وإزالة التكرار منها، وتشفيرها في وضع السكون، وفهرستها بواسطة Meilisearch مع تحليل Apache Tika للمرفقات، بحيث تصبح كل كلمة داخل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات قابلة للبحث فورًا.

تتيح لك استضافة أوبن أرشايفر ذاتيًا الاحتفاظ بكل رسالة ومرفق وسجل وصول على البنية التحتية الخاصة بك، مع تلبية متطلبات الاحتفاظ والاحتجاز القانوني والتدقيق التي تعتمد عليها الصناعات الخاضعة للتنظيم. تكتشف تجزئات الملفات التلاعب، وتقوم سياسات الاحتفاظ بأتمتة إدارة دورة الحياة، ويسجل مسار تدقيق غير قابل للتغيير كل عملية وصول.