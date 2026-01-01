نشر Open Archiver بنقرة واحدة.
أرشفة بريد إلكتروني مفتوحة المصدر متوافقة مع معايير الامتثال لـ Gmail و Microsoft 365 و IMAP واستيرادات PST مع البحث بالنص الكامل.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Open Archiver؟
أوبن أرشايفر هو منصة أرشفة بريد إلكتروني ذاتية الاستضافة ومتوافقة مع المعايير، تستوعب الرسائل من Gmail و Microsoft 365 وخوادم IMAP العامة وملفات PST أو MBOX المجمعة في أرشيف محلي مقاوم للتلاعب. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني بتنسيق .eml القياسي، وإزالة التكرار منها، وتشفيرها في وضع السكون، وفهرستها بواسطة Meilisearch مع تحليل Apache Tika للمرفقات، بحيث تصبح كل كلمة داخل ملفات PDF ومستندات Word وجداول البيانات قابلة للبحث فورًا.
تتيح لك استضافة أوبن أرشايفر ذاتيًا الاحتفاظ بكل رسالة ومرفق وسجل وصول على البنية التحتية الخاصة بك، مع تلبية متطلبات الاحتفاظ والاحتجاز القانوني والتدقيق التي تعتمد عليها الصناعات الخاضعة للتنظيم. تكتشف تجزئات الملفات التلاعب، وتقوم سياسات الاحتفاظ بأتمتة إدارة دورة الحياة، ويسجل مسار تدقيق غير قابل للتغيير كل عملية وصول.
الميزات الأساسية في Open Archiver
استيعاب البريد الإلكتروني العالمي
اتصل بـ Gmail، وMicrosoft 365، وصناديق بريد IMAP عامة، وأرشيفات PST، وملفات MBOX، أو صادرات .eml مضغوطة لعمليات ترحيل لمرة واحدة ومزامنة مستمرة في الوقت الفعلي.
بحث داخل المرفقات
يقوم Meilisearch بفهرسة كل نص بريد إلكتروني بينما يستخرج Apache Tika النص من ملفات PDF وDOCX وXLSX والمرفقات الأخرى، بحيث تصل عمليات البحث إلى داخل المستندات.
تخزين مقاوم للتلاعب
يتم تجزئة كل بريد إلكتروني ومرفق مؤرشف عند الإدخال، وتشفيره وهو في حالة سكون، والتحقق من سلامته بتقرير، بحيث يتم الكشف عن أي تعديل على الفور.
الاحتفاظ وسجل التدقيق
تعمل سياسات الاستبقاء الدقيقة على أتمتة إدارة دورة الحياة، بينما يسجل سجل تدقيق غير قابل للتغيير من قام بالوصول إلى أي رسائل ومتى لأغراض إعداد تقارير الامتثال.
وحدة تخزين قابلة للتوصيل
تخزين رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة على نظام ملفات VPS المحلي أو على أي واجهة خلفية لتخزين الكائنات متوافقة مع S3 مثل AWS S3 أو MinIO دون تغيير عملية النشر.
إعادة بناء الخيط
يجمع اكتشاف المحادثات الردود وإعادة التوجيه في سلاسل رسائل كاملة حتى يتمكن المحققون من مراجعة السياق الكامل لأي رسالة في عرض واحد.
لماذا تشغّل Open Archiver على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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