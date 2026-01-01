نشر DHIS2 بنقرة واحدة.
منصة معلومات صحية مفتوحة المصدر تستخدمها الخدمات الصحية الوطنية في أكثر من 70 دولة حول العالم.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DHIS2؟
DHIS2 هو أكبر نظام مفتوح المصدر لإدارة المعلومات الصحية في العالم، منتشر في أكثر من 70 دولة لالتقاط وتحليل والإبلاغ عن بيانات الصحة الروتينية والتحصين ومراقبة الأمراض واللوجستيات. تم بناؤه بواسطة جامعة أوسلو ومجتمع عالمي من الشركاء في القطاع العام، وهو يدعم برامج الصحة الوطنية التي تخدم ما يقرب من 2.4 مليار شخص.
استضافة DHIS2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المرضى والبرامج الحساسة تحت ولايتك القضائية بالكامل، ويتيح لك تخصيص البيانات الوصفية ولوحات المعلومات وعمليات التكامل لتناسب سير العمل المحلي، ويتجنب الرسوم لكل مستخدم المرتبطة بموردي أنظمة إدارة المعلومات الصحية (HMIS) الاحتكارية.
الميزات الأساسية في DHIS2
التقاط البيانات متعدد القنوات
اجمع البيانات المجمعة والفردية وبيانات الأحداث من خلال نماذج الويب وعملاء أندرويد والرسائل النصية القصيرة وعمليات الاستيراد بالجملة عبر آلاف المرافق.
التحليلات المرئية
أنشئ جداول محورية ورسومًا بيانية وخرائط ولوحات معلومات مباشرة من البيانات المجمعة دون تصديرها إلى أدوات خارجية.
برامج التتبع
تتبع الحالات الفردية والمستفيدين وسلاسل التوريد بمرور الوقت باستخدام برامج تتبع طولية قابلة للتكوين.
إدارة البيانات التعريفية
حدد الوحدات التنظيمية وعناصر البيانات والمؤشرات وقواعد التحقق من الصحة من خلال نموذج مرن تعتمده وزارات الصحة.
واجهة برمجة تطبيقات الويب RESTful
ادمج السجلات وأنظمة المختبرات وخطوط أنابيب إعداد التقارير من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة ومنصة تطبيقات DHIS2.
أندرويد دون اتصال أولاً
يلتقط العاملون الميدانيون البيانات دون اتصال بالإنترنت باستخدام تطبيق DHIS2 Android Capture، ويقومون بالمزامنة بمجرد عودة الاتصال.
لماذا تشغّل DHIS2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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