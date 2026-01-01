خصم يصل إلى 68% على DHIS2

نشر DHIS2 بنقرة واحدة.

منصة معلومات صحية مفتوحة المصدر تستخدمها الخدمات الصحية الوطنية في أكثر من 70 دولة حول العالم.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
419/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر DHIS2 بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ DHIS2

الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DHIS2؟

DHIS2 هو أكبر نظام مفتوح المصدر لإدارة المعلومات الصحية في العالم، منتشر في أكثر من 70 دولة لالتقاط وتحليل والإبلاغ عن بيانات الصحة الروتينية والتحصين ومراقبة الأمراض واللوجستيات. تم بناؤه بواسطة جامعة أوسلو ومجتمع عالمي من الشركاء في القطاع العام، وهو يدعم برامج الصحة الوطنية التي تخدم ما يقرب من 2.4 مليار شخص.

استضافة DHIS2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المرضى والبرامج الحساسة تحت ولايتك القضائية بالكامل، ويتيح لك تخصيص البيانات الوصفية ولوحات المعلومات وعمليات التكامل لتناسب سير العمل المحلي، ويتجنب الرسوم لكل مستخدم المرتبطة بموردي أنظمة إدارة المعلومات الصحية (HMIS) الاحتكارية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في DHIS2

التقاط البيانات متعدد القنوات

اجمع البيانات المجمعة والفردية وبيانات الأحداث من خلال نماذج الويب وعملاء أندرويد والرسائل النصية القصيرة وعمليات الاستيراد بالجملة عبر آلاف المرافق.

التحليلات المرئية

أنشئ جداول محورية ورسومًا بيانية وخرائط ولوحات معلومات مباشرة من البيانات المجمعة دون تصديرها إلى أدوات خارجية.

برامج التتبع

تتبع الحالات الفردية والمستفيدين وسلاسل التوريد بمرور الوقت باستخدام برامج تتبع طولية قابلة للتكوين.

إدارة البيانات التعريفية

حدد الوحدات التنظيمية وعناصر البيانات والمؤشرات وقواعد التحقق من الصحة من خلال نموذج مرن تعتمده وزارات الصحة.

واجهة برمجة تطبيقات الويب RESTful

ادمج السجلات وأنظمة المختبرات وخطوط أنابيب إعداد التقارير من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة ومنصة تطبيقات DHIS2.

أندرويد دون اتصال أولاً

يلتقط العاملون الميدانيون البيانات دون اتصال بالإنترنت باستخدام تطبيق DHIS2 Android Capture، ويقومون بالمزامنة بمجرد عودة الاتصال.

لماذا تشغّل DHIS2 على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

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Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

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ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

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