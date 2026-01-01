DHIS2 هو أكبر نظام مفتوح المصدر لإدارة المعلومات الصحية في العالم، منتشر في أكثر من 70 دولة لالتقاط وتحليل والإبلاغ عن بيانات الصحة الروتينية والتحصين ومراقبة الأمراض واللوجستيات. تم بناؤه بواسطة جامعة أوسلو ومجتمع عالمي من الشركاء في القطاع العام، وهو يدعم برامج الصحة الوطنية التي تخدم ما يقرب من 2.4 مليار شخص.

استضافة DHIS2 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات المرضى والبرامج الحساسة تحت ولايتك القضائية بالكامل، ويتيح لك تخصيص البيانات الوصفية ولوحات المعلومات وعمليات التكامل لتناسب سير العمل المحلي، ويتجنب الرسوم لكل مستخدم المرتبطة بموردي أنظمة إدارة المعلومات الصحية (HMIS) الاحتكارية.