نشر Kodi بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم Kodi لمكتبة الوسائط الذي يعمل في الخلفية لتوحيد ومشاركة قاعدة بيانات الوسائط الخاصة بك عبر عدة مثيلات من Kodi.
اختر خطة VPS لـ Kodi
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Kodi؟
يعمل نشر Kodi هذا بدون واجهة رسومية على تشغيل خادم مكتبة وسائط دائم بدون شاشة عرض، مما يتيح لعملاء Kodi المتعددين عبر شبكتك مشاركة قاعدة بيانات مركزية واحدة مدعومة بـ MariaDB. بدلاً من أن يحتفظ كل مثيل من Kodi بمكتبته المنفصلة، يتصل جميع العملاء بقاعدة البيانات المشتركة للحصول على سجل مشاهدة موحد وتقييمات وبيانات وصفية. تتيح لك واجهة الويب المدمجة إدارة مصادر الوسائط، وتشغيل عمليات مسح المكتبة، وتثبيت الإضافات من أي متصفح.
تتيح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) أن تكون مكتبة Kodi المشتركة لديك متاحة دائمًا لكل عميل على شبكتك، بغض النظر عما إذا كانت أي آلة أخرى تعمل أم لا. قم بتوصيل تثبيتات Kodi الأخرى الخاصة بك بقاعدة بيانات النشر ومنافذ واجهة الويب لبدء مشاركة مكتبتك.
الميزات الأساسية في Kodi
مكتبة الوسائط المركزية
استضف قاعدة بيانات وسائط مشتركة مدعومة بـ MariaDB تتصل بها جميع عملاء Kodi لديك، مما يلغي المكتبات المكررة ويحافظ على مزامنة سجل المشاهدة.
إدارة عبر المتصفح
تكوين مصادر الوسائط، والبحث عن محتوى جديد، وإدارة الإضافات عبر واجهة الويب الخاصة بـ Kodi دون الحاجة إلى شاشة عرض فعلية.
سجل المشاهدة الموحد
يتشارك جميع عملاء Kodi المتصلين نفس تقدم المشاهدة والتقييمات والبيانات الوصفية، حتى تتمكن من استئناف المحتوى من أي جهاز.
خادم مكتبة دائم التشغيل
يُبقي التشغيل على خادم افتراضي خاص (VPS) خادم مكتبتك متاحًا على مدار الساعة، حتى عندما تكون أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو مشغلات الوسائط مطفأة.
إدارة الإضافات
قم بتثبيت وإدارة إضافات Kodi عن بعد عبر واجهة الويب، مما يوسع الوظائف دون الحاجة إلى الوصول المباشر إلى الحاوية.
لماذا تشغّل Kodi على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.