يعمل نشر Kodi هذا بدون واجهة رسومية على تشغيل خادم مكتبة وسائط دائم بدون شاشة عرض، مما يتيح لعملاء Kodi المتعددين عبر شبكتك مشاركة قاعدة بيانات مركزية واحدة مدعومة بـ MariaDB. بدلاً من أن يحتفظ كل مثيل من Kodi بمكتبته المنفصلة، يتصل جميع العملاء بقاعدة البيانات المشتركة للحصول على سجل مشاهدة موحد وتقييمات وبيانات وصفية. تتيح لك واجهة الويب المدمجة إدارة مصادر الوسائط، وتشغيل عمليات مسح المكتبة، وتثبيت الإضافات من أي متصفح.

تتيح الاستضافة الذاتية على خادم افتراضي خاص (VPS) أن تكون مكتبة Kodi المشتركة لديك متاحة دائمًا لكل عميل على شبكتك، بغض النظر عما إذا كانت أي آلة أخرى تعمل أم لا. قم بتوصيل تثبيتات Kodi الأخرى الخاصة بك بقاعدة بيانات النشر ومنافذ واجهة الويب لبدء مشاركة مكتبتك.