Daptin هو backend-as-a-service مفتوح المصدر يحول أي نموذج بيانات إلى واجهة برمجة تطبيقات REST وGraphQL كاملة، مع مصادقة المستخدم، وأذونات قائمة على الأدوار، وآلات الحالة المدمجة. بدلاً من كتابة معالجات نقاط النهاية، يمكنك تحديد الكيانات والعلاقات في YAML أو JSON، ويقوم Daptin بإنشاء واجهة CRUD ولوحة التحكم ومواصفات OpenAPI بالكامل تلقائيًا.

استضافة Daptin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات المستخدمين، وبيانات اعتماد OAuth، والأصول المحملة بالكامل تحت سيطرتك بدون رسوم لكل طلب. يتضمن النشر الثنائي الفردي دعمًا مدمجًا لـ SQLite وPostgreSQL وMySQL، بالإضافة إلى محولات تخزين مدعومة بـ rclone لأعمدة الملفات المتزامنة سحابيًا وحزم سوق متكاملة لتمكين الميزات بشكل انتقائي.