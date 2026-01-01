نشر Daptin بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر بلا رأس يعرض أي نموذج بيانات من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST و GraphQL التي يتم إنشاؤها تلقائيًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Daptin؟
Daptin هو backend-as-a-service مفتوح المصدر يحول أي نموذج بيانات إلى واجهة برمجة تطبيقات REST وGraphQL كاملة، مع مصادقة المستخدم، وأذونات قائمة على الأدوار، وآلات الحالة المدمجة. بدلاً من كتابة معالجات نقاط النهاية، يمكنك تحديد الكيانات والعلاقات في YAML أو JSON، ويقوم Daptin بإنشاء واجهة CRUD ولوحة التحكم ومواصفات OpenAPI بالكامل تلقائيًا.
استضافة Daptin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على سجلات المستخدمين، وبيانات اعتماد OAuth، والأصول المحملة بالكامل تحت سيطرتك بدون رسوم لكل طلب. يتضمن النشر الثنائي الفردي دعمًا مدمجًا لـ SQLite وPostgreSQL وMySQL، بالإضافة إلى محولات تخزين مدعومة بـ rclone لأعمدة الملفات المتزامنة سحابيًا وحزم سوق متكاملة لتمكين الميزات بشكل انتقائي.
الميزات الأساسية في Daptin
واجهات برمجة التطبيقات تلقائية الإنشاء
عرّف الكيانات في YAML أو JSON، ويقوم Daptin على الفور بكشف نقاط نهاية REST، ومخطط GraphQL، ومواصفات OpenAPI — لا يلزم وجود رمز معالج.
نظام خلفي متعدد قواعد البيانات
قم بتشغيل نفس مثيل Daptin مقابل SQLite للبدء السريع، أو قم بالتوسع إلى PostgreSQL و MySQL دون تغيير سطر واحد من تعريفات النموذج.
المصادقة والأذونات
إدارة المستخدمين المضمنة، وتسجيل الدخول الاجتماعي عبر OAuth2، وترخيص JWT، وأذونات دقيقة على مستوى الصفوف تلغي الحاجة إلى خدمة هوية منفصلة.
الإجراءات وآلات الحالة
نمذجة سير عمل الأعمال مباشرة داخل Daptin باستخدام سلاسل الإجراءات وآلات الحالة المحدودة، مما يحل محل رمز الخادم المخصص لتنسيق CRUD النموذجي.
مزامنة التخزين السحابي
تخزن أعمدة الأصول الملفات عبر مزودين مدعومين بـ rclone، مما يتيح لك مزامنة التحميلات إلى S3 و Google Drive و Dropbox وعشرات من الواجهات الخلفية الأخرى جاهزة للاستخدام.
لماذا تشغّل Daptin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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