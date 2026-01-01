نشر ByteChef بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لتكامل API وأتمتة سير العمل مع أكثر من 200 موصل مدمج.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ByteChef؟
ByteChef هي منصة مفتوحة المصدر ومنخفضة التعليمات البرمجية تتيح للفرق بناء تكاملات واجهات برمجة التطبيقات وأتمتة سير العمل عبر تطبيقات SaaS وواجهات برمجة التطبيقات الداخلية وقواعد البيانات من خلال محرر مرئي. مع دعم لأكثر من 200 مكون ولغات برمجة متعددة، يمكن للمستخدمين التقنيين وغير التقنيين على حد سواء إنشاء أتمتة متطورة دون الحاجة إلى كتابة تعليمات برمجية مكثفة.
استضافة ByteChef ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على منطق سير عملك وبيانات الاعتماد وبيانات عملك تحت سيطرتك الكاملة — لا يوجد وصول للموردين، ولا تسعير قائم على الاستخدام، ولا اعتماد على سحابة أتمتة تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في ByteChef
محرر سير العمل المرئي
صمم تدفقات أتمتة معقدة باستخدام واجهة السحب والإفلات، مما يجعل التكامل متاحًا دون الحاجة إلى خبرة برمجية عميقة.
أكثر من 200 موصل جاهز
اتصل بتطبيقات SaaS وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات الشائعة على الفور دون الحاجة إلى إنشاء عمليات تكامل مخصصة من الصفر.
دعم متعدد اللغات
اكتب منطقًا مخصصًا في Java، أو JavaScript، أو Python، أو Ruby حتى يتمكن المطورون من توسيع سير العمل باللغة التي يعرفونها بالفعل.
عمارة جاهزة للـ AI
مكونات الذكاء الاصطناعي المدمجة تتيح للفرق دمج اتخاذ القرارات الذكية في عمليات الأتمتة دون الحاجة إلى بنية تحتية منفصلة للذكاء الاصطناعي.
عناصر التحكم المتقدمة في التدفق
تمنح الشروط والتبديلات والحلقات والتنفيذ المتوازي تحكمًا دقيقًا في كيفية تشغيل منطق الأعمال المعقد.
لماذا تشغّل ByteChef على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.