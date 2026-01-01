يربط Profilarr مثيلات Radarr و Sonarr المستضافة ذاتيًا بقواعد بيانات يحتفظ بها المجتمع لملفات تعريف الجودة والتنسيقات المخصصة، ويطبق التكوينات المختبرة تلقائيًا بدلاً من طلب الإدخال اليدوي. إنه يستبدل ساعات من الضبط لكل مثيل بعملية مزامنة واحدة، مما يحافظ على توافق كل تطبيق arr في مكدسك مع أحدث معايير المجتمع.

استضافة Profilarr ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع مكدس الوسائط الخاص بك تعني أن تحديثات الملفات الشخصية تحدث وفقًا لجدولك الزمني، مع رؤية كاملة لما تغير ولماذا — دون الاعتماد على خدمات خارجية لدفع التكوين إلى تطبيقاتك المحلية.