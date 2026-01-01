نشر Profilarr بنقرة واحدة.
أداة أتمتة تقوم بمزامنة ملفات تعريف الجودة والتنسيقات المخصصة من قواعد بيانات المجتمع إلى مثيلات Radarr و Sonarr الخاصة بك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Profilarr؟
يربط Profilarr مثيلات Radarr و Sonarr المستضافة ذاتيًا بقواعد بيانات يحتفظ بها المجتمع لملفات تعريف الجودة والتنسيقات المخصصة، ويطبق التكوينات المختبرة تلقائيًا بدلاً من طلب الإدخال اليدوي. إنه يستبدل ساعات من الضبط لكل مثيل بعملية مزامنة واحدة، مما يحافظ على توافق كل تطبيق arr في مكدسك مع أحدث معايير المجتمع.
استضافة Profilarr ذاتيًا جنبًا إلى جنب مع مكدس الوسائط الخاص بك تعني أن تحديثات الملفات الشخصية تحدث وفقًا لجدولك الزمني، مع رؤية كاملة لما تغير ولماذا — دون الاعتماد على خدمات خارجية لدفع التكوين إلى تطبيقاتك المحلية.
الميزات الأساسية في Profilarr
أتمتة مزامنة ملف التعريف
يسحب ملفات تعريف الجودة من قواعد بيانات المجتمع البعيدة ويطبقها على Radarr و Sonarr دون نسخ ولصق يدوي عبر المثيلات.
إدارة التنسيقات المخصصة
يزامن تعريفات التنسيق المخصصة والنتائج بحيث تستخدم كل نسخة في مكدسك نفس التكوين المختبر.
دعم تعدد المثيلات
يدير عدة مثيلات من Radarr و Sonarr من واجهة واحدة، مع الحفاظ على اتساقها جميعًا دون تكرار الجهد.
تم تضمين واجهة مستخدم الويب
واجهة قائمة على المتصفح لإدارة الاتصالات، وتشغيل عمليات المزامنة، ومراجعة التغييرات المطبقة — لا يتطلب SSH أو CLI.
تكوين مستمر
يتم تخزين جميع بيانات اعتماد المثيل وحالة المزامنة على وحدة تخزين Docker مسماة، مما يضمن بقاءها بعد إعادة تشغيل الحاويات وترقيات الصور.
لماذا تشغّل Profilarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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