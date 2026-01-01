نشر HandBrake بتثبيت بنقرة واحدة.
محول ترميز الفيديو مفتوح المصدر يمكن الوصول إليه من أي متصفح، مع تحويل الدفعات ومعالجة مجلد المراقبة التلقائية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HandBrake؟
HandBrake هو محول ترميز الفيديو مفتوح المصدر الأكثر استخدامًا، والقادر على تحويل أي تنسيق فيديو تقريبًا إلى مخرجات حديثة ومتوافقة على نطاق واسع مثل MP4 وMKV. يعمل هذا النشر على تشغيل HandBrake داخل حاوية Docker ويبث واجهته الرسومية الكاملة إلى متصفحك باستخدام noVNC — لا يتطلب تثبيت سطح مكتب. تحصل على واجهة مستخدم HandBrake الكاملة مع جميع إعدادات الترميز المسبقة، ودعم الترجمة، وعلامات الفصول، وخيارات تسريع الأجهزة، ويمكن الوصول إليها من أي جهاز باستخدام متصفح حديث.
تتضمن الحاوية ميزة مجلد المراقبة التي تقوم تلقائيًا بتحويل أي ملفات فيديو تقوم بإسقاطها في دليل الإدخال المخصص، مما يجعل تشغيل مهام الدُفعات غير المراقبة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أمرًا سهلاً.
الميزات الأساسية في HandBrake
واجهة المستخدم الرسومية القائمة على المتصفح
تُبث واجهة سطح المكتب الكاملة لـ HandBrake مباشرة إلى متصفحك عبر noVNC — يمكنك الوصول إليها من أي مكان دون الحاجة لتثبيت أي برنامج محليًا.
مجلد مراقب أوتوماتيكي
يتم وضع الملفات في مجلد المراقبة تلقائيًا في قائمة الانتظار وتحويلها في الخلفية، مما يتيح معالجة دفعات غير مراقبة دون تدخل يدوي.
دعم واسع للتنسيقات
يقبل تقريبًا أي تنسيق مصدر فيديو ويحوله إلى MP4 أو MKV أو WebM مع تحكم دقيق في برامج الترميز ومعدلات البت والدقة والمسارات الصوتية.
إعدادات الترميز المسبقة
عشرات الإعدادات المسبقة المدمجة تستهدف أجهزة معينة ومستويات جودة — من ملفات تعريف محسّنة للبث إلى ترميزات أرشيفية عالية الجودة — مما يقلل من وقت الإعداد.
دعم الترجمة والفصول
استيراد أو تضمين أو تمرير مسارات الترجمة وعلامات الفصول أثناء التحويل، مع الحفاظ على البيانات الوصفية من ملف المصدر الأصلي.
لماذا تشغّل HandBrake على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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