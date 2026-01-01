نشر Erugo بنقرة واحدة.
منصة لمشاركة الملفات ذاتية الاستضافة مع روابط مشاركة سهلة الاستخدام، وحماية بكلمة مرور، وضوابط انتهاء الصلاحية، وعلامة تجارية مخصصة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Erugo؟
Erugo هي منصة لمشاركة الملفات ذاتية الاستضافة مبنية على Laravel و Vue.js تتيح لك إرسال واستقبال الملفات بأمان دون الاعتماد على خدمات التخزين السحابي. تستخدم المشاركات عناوين URL سهلة الاستخدام بدلاً من الرموز العشوائية، ويمكن حماية كل عملية نقل بكلمة مرور، أو تحديد حد أقصى للتنزيل، أو ضبطها لتنتهي صلاحيتها تلقائيًا بعد تاريخ أو حد زمني معين.
على عكس الخدمات السحابية القائمة على الاشتراك، تخزن Erugo جميع الملفات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدون قيود على التخزين تفرضها فئة التسعير. تتيح ميزة المشاركة العكسية للضيوف تحميل الملفات مباشرة إلى خادمك عبر رابط دعوة يستخدم لمرة واحدة، وتجعل العلامة التجارية القابلة للتخصيص الواجهة تتناسب مع مؤسستك أو نطاقك الشخصي.
الميزات الأساسية في Erugo
روابط مشاركة سهلة الاستخدام
تستخدم المشاركات عناوين URL قابلة للقراءة ولا تُنسى بدلاً من الرموز العشوائية، مما يجعل الروابط أسهل في التواصل شفهياً أو كتابياً.
ضوابط كلمة المرور وانتهاء الصلاحية
احمِ أي مشاركة بكلمة مرور، أو عيّن عددًا أقصى للتنزيلات، أو جدولة انتهاء الصلاحية التلقائي حتى لا تظل الملفات متاحة إلى أجل غير مسمى.
التراجع عن تحميلات المشاركة
أنشئ رابط دعوة للتحميل فقط، ليتمكن الضيوف من إرسال الملفات مباشرة إلى خادمك دون الحاجة إلى حساب أو الوصول إلى لوحة الإدارة.
إشعارات البريد الإلكتروني
تلقي التنبيهات عند تنزيل مشاركة أو عندما يكمل ضيف تحميل مشاركة عكسي، دون الحاجة إلى فحص يدوي.
تخصيص العلامة التجارية والسمات
خصص الشعارات والخلفيات وسمات الألوان بحيث تتطابق واجهة مشاركة الملفات مع مؤسستك أو علامتك التجارية الشخصية.
لماذا تشغّل Erugo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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