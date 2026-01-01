ليتا هو إطار عمل مفتوح المصدر لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي بذاكرة طويلة المدى، مما يمكنهم من التعلم من المحادثات والتحسن بمرور الوقت. على عكس روبوتات الدردشة عديمة الحالة، يحتفظ وكلاء ليتا بكتل ذاكرة تستمر بين الجلسات، وتستدعي تفضيلات المستخدم، وتكيف سلوكها بناءً على الخبرة المتراكمة.

تمنحك استضافة ليتا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات الوكيل وذاكرته، وتزيل تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) لكل طلب لإدارة الذاكرة، وتتيح لك دمج أي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM) — من OpenAI وAnthropic إلى نماذج Ollama المستضافة محليًا — دون التقيد بمزود معين.