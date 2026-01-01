نشر Letta بتثبيت بنقرة واحدة.
إطار عمل مفتوح المصدر لبناء وكلاء ذكاء اصطناعي ذوي حالة بذاكرة دائمة يتعلمون ويتحسنون بمرور الوقت.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Letta؟
ليتا هو إطار عمل مفتوح المصدر لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي بذاكرة طويلة المدى، مما يمكنهم من التعلم من المحادثات والتحسن بمرور الوقت. على عكس روبوتات الدردشة عديمة الحالة، يحتفظ وكلاء ليتا بكتل ذاكرة تستمر بين الجلسات، وتستدعي تفضيلات المستخدم، وتكيف سلوكها بناءً على الخبرة المتراكمة.
تمنحك استضافة ليتا ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات الوكيل وذاكرته، وتزيل تكاليف واجهة برمجة التطبيقات (API) لكل طلب لإدارة الذاكرة، وتتيح لك دمج أي مزود لنموذج لغوي كبير (LLM) — من OpenAI وAnthropic إلى نماذج Ollama المستضافة محليًا — دون التقيد بمزود معين.
الميزات الأساسية في Letta
ذاكرة الوكيل الدائمة
يحتفظ الوكلاء بالسياق بين الجلسات باستخدام كتل ذاكرة منظمة، لذلك لا ينسون أبدًا المحادثات السابقة أو تفضيلات المستخدم.
دعم LLM متعدد المزودين
اتصل بـ OpenAI، وAnthropic، وGroq، وOllama، والمزيد — بدّل النماذج دون تغيير منطق وكيلك.
REST API و SDKs
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة مع حزم تطوير برامج (SDKs) بلغة بايثون وتايب سكريبت لدمج الوكلاء ذوي الحالة في أي تطبيق أو سير عمل.
تنسيق الوكلاء المتعددين
بناء مسارات عمل معقدة مع تواصل بين الوكلاء، وذاكرة مشتركة، وتنفيذ مهام منسقة.
تنفيذ الأداة
يمكن للوكلاء استدعاء أدوات مخصصة وتنفيذ التعليمات البرمجية في بيئات معزولة للتفاعل مع العالم الحقيقي.
التحرير الذاتي للذاكرة
يقوم الوكلاء بتحديث كتل الذاكرة الخاصة بهم في الوقت الفعلي، مما يتيح التحسين الذاتي المستمر والسلوك التكيفي.
لماذا تشغّل Letta على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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