bknd هو نظام خلفي مفتوح المصدر يجمع نمذجة البيانات، والمصادقة، ومعالجة الوسائط، وأساسيات سير العمل في خدمة واحدة خفيفة الوزن مع واجهة مستخدم إدارية متكاملة. مبني على معايير الويب بدلاً من وقت تشغيل واحد، يعمل في أي مكان من Node و Bun إلى Cloudflare Workers و Vercel و Deno Deploy، مع وصول قائم على المحول إلى SQLite أو LibSQL أو Postgres دون فرض تجريدات فوق مشغل قاعدة البيانات الخاص بك.

استضافة bknd ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يستبدل منصات BaaS المقيدة بالبائع مثل Firebase أو Supabase بواجهة خلفية محمولة تمتلكها بالكامل. لا توجد رسوم لكل طلب، ولا قيود على الصفوف، ولا تسعير مفاجئ مع نمو مشروعك من النموذج الأولي إلى الإنتاج.