خصم يصل إلى 68% على bknd

نشر bknd بنقرة واحدة.

بديل خفيف الوزن لـ Firebase يجمع قاعدة البيانات، والمصادقة، والوسائط، وواجهة المستخدم الإدارية في واجهة خلفية واحدة مستضافة ذاتيًا.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر bknd بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ bknd

خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£529/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£639/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£1,279/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£2,329/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام bknd؟

bknd هو نظام خلفي مفتوح المصدر يجمع نمذجة البيانات، والمصادقة، ومعالجة الوسائط، وأساسيات سير العمل في خدمة واحدة خفيفة الوزن مع واجهة مستخدم إدارية متكاملة. مبني على معايير الويب بدلاً من وقت تشغيل واحد، يعمل في أي مكان من Node و Bun إلى Cloudflare Workers و Vercel و Deno Deploy، مع وصول قائم على المحول إلى SQLite أو LibSQL أو Postgres دون فرض تجريدات فوق مشغل قاعدة البيانات الخاص بك.

استضافة bknd ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يستبدل منصات BaaS المقيدة بالبائع مثل Firebase أو Supabase بواجهة خلفية محمولة تمتلكها بالكامل. لا توجد رسوم لكل طلب، ولا قيود على الصفوف، ولا تسعير مفاجئ مع نمو مشروعك من النموذج الأولي إلى الإنتاج.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في bknd

نمذجة البيانات المرئية

حدد الكيانات والحقول والعلاقات عبر واجهة المستخدم الإدارية واحصل على نقاط نهاية REST فورية بالإضافة إلى حزمة تطوير برامج (SDK) من نوع TypeScript لكل مجموعة.

المصادقة المدمجة

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، وJWT tokens، والأدوار، والأذونات تأتي جاهزة للاستخدام، لتحل محل خدمات الهوية التابعة لجهات خارجية لمعظم التطبيقات.

معالجة ميديا مدمجة

تحميل وتخزين وتقديم الملفات محليًا أو عبر مزودي خدمة متوافقين مع S3 مثل R2 و Tigris و Minio دون الحاجة إلى تثبيت حزمة تخزين منفصلة.

أتمتة سير العمل

أنشئ تدفقات متعددة الخطوات تتفاعل مع تغييرات البيانات، وجدولة المهام، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات الخارجية مباشرة من نفس الواجهة الخلفية التي تشغل تطبيقك.

مهايئات الإطار

محولات لـ Next.js، React Router، Astro، Vite، AWS Lambda، والمزيد تتيح لك تضمين نفس مثيل bknd داخل مشروع واجهة أمامية موجود.

لماذا تشغّل bknd على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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