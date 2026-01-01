نشر bknd بنقرة واحدة.
بديل خفيف الوزن لـ Firebase يجمع قاعدة البيانات، والمصادقة، والوسائط، وواجهة المستخدم الإدارية في واجهة خلفية واحدة مستضافة ذاتيًا.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام bknd؟
bknd هو نظام خلفي مفتوح المصدر يجمع نمذجة البيانات، والمصادقة، ومعالجة الوسائط، وأساسيات سير العمل في خدمة واحدة خفيفة الوزن مع واجهة مستخدم إدارية متكاملة. مبني على معايير الويب بدلاً من وقت تشغيل واحد، يعمل في أي مكان من Node و Bun إلى Cloudflare Workers و Vercel و Deno Deploy، مع وصول قائم على المحول إلى SQLite أو LibSQL أو Postgres دون فرض تجريدات فوق مشغل قاعدة البيانات الخاص بك.
استضافة bknd ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يستبدل منصات BaaS المقيدة بالبائع مثل Firebase أو Supabase بواجهة خلفية محمولة تمتلكها بالكامل. لا توجد رسوم لكل طلب، ولا قيود على الصفوف، ولا تسعير مفاجئ مع نمو مشروعك من النموذج الأولي إلى الإنتاج.
الميزات الأساسية في bknd
نمذجة البيانات المرئية
حدد الكيانات والحقول والعلاقات عبر واجهة المستخدم الإدارية واحصل على نقاط نهاية REST فورية بالإضافة إلى حزمة تطوير برامج (SDK) من نوع TypeScript لكل مجموعة.
المصادقة المدمجة
تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور، وJWT tokens، والأدوار، والأذونات تأتي جاهزة للاستخدام، لتحل محل خدمات الهوية التابعة لجهات خارجية لمعظم التطبيقات.
معالجة ميديا مدمجة
تحميل وتخزين وتقديم الملفات محليًا أو عبر مزودي خدمة متوافقين مع S3 مثل R2 و Tigris و Minio دون الحاجة إلى تثبيت حزمة تخزين منفصلة.
أتمتة سير العمل
أنشئ تدفقات متعددة الخطوات تتفاعل مع تغييرات البيانات، وجدولة المهام، واستدعاء واجهات برمجة التطبيقات الخارجية مباشرة من نفس الواجهة الخلفية التي تشغل تطبيقك.
مهايئات الإطار
محولات لـ Next.js، React Router، Astro، Vite، AWS Lambda، والمزيد تتيح لك تضمين نفس مثيل bknd داخل مشروع واجهة أمامية موجود.
لماذا تشغّل bknd على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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