Mylar3 هو نسخة Python 3 التي يتم صيانتها بنشاط من Mylar — وهو برنامج تنزيل كتب هزلية آلي ومدير مكتبة يراقب المسلسلات، ويضع الأعداد الجديدة في قائمة الانتظار فور صدورها، ويسلم التنزيلات إلى عميلك الحالي، ويعالج ملفات CBR/CBZ الناتجة بعد التنزيل لتحويلها إلى مكتبة نظيفة. يتواصل مع SABnzbd و NZBGet ومجموعة واسعة من عملاء التورنت بما في ذلك qBittorrent و Transmission و Deluge و rTorrent.

استضافة Mylar3 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة القراءة وقائمة المراقبة وبيانات اعتماد عميل التنزيل الخاصة بك داخل بنيتك التحتية بدلاً من خدمة SaaS. بالاقتران مع قارئ كتب هزلية مثل Komga أو Kavita، يصبح النشر عبارة عن حزمة شخصية على غرار Plex للكتب الهزلية — تجلب الأعداد الجديدة تلقائيًا إلى مكتبة يمكن لقراء الأجهزة المحمولة والمكتبية استهلاكها من أي مكان.