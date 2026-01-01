نشر Mylar3 بنقرة واحدة.
مدير مكتبة ومنزل كتب مصورة مستضاف ذاتيًا يقوم بأتمتة تتبع الإصدارات الجديدة عبر مصادر NZB والتورنت.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mylar3؟
Mylar3 هو نسخة Python 3 التي يتم صيانتها بنشاط من Mylar — وهو برنامج تنزيل كتب هزلية آلي ومدير مكتبة يراقب المسلسلات، ويضع الأعداد الجديدة في قائمة الانتظار فور صدورها، ويسلم التنزيلات إلى عميلك الحالي، ويعالج ملفات CBR/CBZ الناتجة بعد التنزيل لتحويلها إلى مكتبة نظيفة. يتواصل مع SABnzbd و NZBGet ومجموعة واسعة من عملاء التورنت بما في ذلك qBittorrent و Transmission و Deluge و rTorrent.
استضافة Mylar3 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على قائمة القراءة وقائمة المراقبة وبيانات اعتماد عميل التنزيل الخاصة بك داخل بنيتك التحتية بدلاً من خدمة SaaS. بالاقتران مع قارئ كتب هزلية مثل Komga أو Kavita، يصبح النشر عبارة عن حزمة شخصية على غرار Plex للكتب الهزلية — تجلب الأعداد الجديدة تلقائيًا إلى مكتبة يمكن لقراء الأجهزة المحمولة والمكتبية استهلاكها من أي مكان.
الميزات الأساسية في Mylar3
قوائم مشاهدة المسلسلات
تتبع السلاسل المستمرة، والأعداد الفردية، وحبكات القصة، والإصدارات المنفردة بحيث يتم وضع الإصدارات الجديدة في قائمة الانتظار تلقائيًا لحظة توفرها.
NZB وعملاء التورنت
تسليم التنزيلات إلى SABnzbd و NZBGet و qBittorrent و Transmission و Deluge و rTorrent وعملاء آخرين عبر واجهات برمجة التطبيقات القياسية الخاصة بهم.
تكاملات المفهرس
البحث عبر فهارس Newznab/Torznab، ومزودي DDL العامين، وموجزات RSS القابلة للتكوين للعثور على كل مشكلة متعقبة.
المعالجة اللاحقة للمكتبة
يعيد تسمية الملفات التي تم تنزيلها ونقلها ووضع علامات عليها في بنية مجلد نظيفة (CBR/CBZ) مناسبة لـ Komga و Kavita و ComicRack وغيرها.
البيانات الوصفية لـ ComicVine
يسحب صور الغلاف، وترقيم الأعداد، والبيانات الوصفية للناشر من ComicVine لتبقى المكتبة متسقة وموسومة بشكل جيد.
مجدول الخلفية
يُجري فحوصات مجدولة ومستمرة للمشكلات الجديدة، والبيانات التكميلية المفقودة، ومهام إعادة التسمية، بحيث يتم تحديث المكتبة دون تدخل يدوي.
لماذا تشغّل Mylar3 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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