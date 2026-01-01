نشر NZBHydra2 بنقرة واحدة.
محرك بحث ميتا لـ Usenet يجمع العشرات من الفهارس خلف نقطة نهاية API موحدة واحدة لـ Newznab.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NZBHydra2؟
NZBHydra2 هو محرك بحث ميتا لـ Usenet يتيح لك الاستعلام عن عشرات الفهارس — سواء مزودي Newznab الخاصين بـ Usenet أو فهارس تورنت Torznab — من واجهة ويب موحدة واحدة وعبر واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة متوافقة مع Newznab. يقوم بإزالة التكرارات من النتائج عبر المزودين، ويطبق تفضيلاتك للجودة والفئة، ويخزن عمليات البحث مؤقتًا، ويعرض كل شيء عبر نقطة نهاية يمكن لأدوات Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr وأدوات الأتمتة الأخرى الوصول إليها مباشرة.
تمنحك استضافة NZBHydra2 ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) مكدس Arr الخاص بك مجمعًا واحدًا وسريعًا يتحكم فيه المالك بدلاً من توجيه كل أداة تنزيل إلى كل فهرس على حدة — مما يعني إعدادًا أبسط، وعددًا أقل من استدعاءات API لكل مزود، وإحصائيات مركزية حول الفهارس التي تقدم النتائج بالفعل.
الميزات الأساسية في NZBHydra2
نقطة نهاية Newznab موحدة
يجمع العشرات من الفهارس خلف واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة لـ Newznab و Torznab بحيث تحتاج Sonarr و Radarr و Lidarr إلى إدخال واحد فقط بدلاً من العديد.
إزالة التكرار عبر المزودين
يتعرف على الإصدارات المكررة عبر الفهارس، ويرتبها حسب قواعد الأولوية الخاصة بك، ويعرض أفضل نتيجة فقط لكل مجموعة إصدارات.
التخزين المؤقت للبحث والإحصائيات
يخزن عمليات البحث الأخيرة مؤقتًا ويتتبع معدل الإصابات لكل مفهرس، ووقت الاستجابة، وعدد مرات الجلب حتى تتمكن من رؤية أي المزودين يؤدون عملهم بفعالية.
تصفية مرنة للنتائج
تمنع فلاتر الجودة واللغة والعمر والحجم حسب الفئة الإصدارات منخفضة الجودة من مسار عمل أتمتة Arr الخاص بك.
حسابات متعددة المستخدمين
حسابات اختيارية لكل مستخدم بأذونات مستندة إلى الأدوار تسمح لأفراد متعددين من الأسرة بمشاركة نفس المجمع دون تداخل في الرؤية.
لماذا تشغّل NZBHydra2 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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