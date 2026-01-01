NZBHydra2 هو محرك بحث ميتا لـ Usenet يتيح لك الاستعلام عن عشرات الفهارس — سواء مزودي Newznab الخاصين بـ Usenet أو فهارس تورنت Torznab — من واجهة ويب موحدة واحدة وعبر واجهة برمجة تطبيقات (API) واحدة متوافقة مع Newznab. يقوم بإزالة التكرارات من النتائج عبر المزودين، ويطبق تفضيلاتك للجودة والفئة، ويخزن عمليات البحث مؤقتًا، ويعرض كل شيء عبر نقطة نهاية يمكن لأدوات Sonarr و Radarr و Lidarr و Readarr وأدوات الأتمتة الأخرى الوصول إليها مباشرة.

تمنحك استضافة NZBHydra2 ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) مكدس Arr الخاص بك مجمعًا واحدًا وسريعًا يتحكم فيه المالك بدلاً من توجيه كل أداة تنزيل إلى كل فهرس على حدة — مما يعني إعدادًا أبسط، وعددًا أقل من استدعاءات API لكل مزود، وإحصائيات مركزية حول الفهارس التي تقدم النتائج بالفعل.