نشر RetroAssembly بنقرة واحدة.
مكتبة ألعاب كلاسيكية مستضافة ذاتيًا ومحاكي يعمل عبر المتصفح يدعم أكثر من 25 جهاز ألعاب كلاسيكي مع رسومات فنية تلقائية وحالات حفظ.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RetroAssembly؟
RetroAssembly هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يحول متصفحك إلى خزانة ألعاب كلاسيكية شخصية. قم بتحميل مجموعة ROM الخاصة بك والعب ألعابًا من أكثر من 25 منصة كلاسيكية — بما في ذلك NES و SNES و Genesis و Game Boy و Arcade و Atari — مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى إضافات أو تنزيلات.
تسترجع المنصة صور الأغلفة وبيانات تعريف اللعبة تلقائيًا بحيث تبدو مكتبتك كمجموعة منظمة بدلاً من مجرد قائمة ملفات. حالات الحفظ، وإعادة اللعب، وتأثيرات التظليل ذات الطراز القديم، ووحدات التحكم المحمولة التي تظهر على الشاشة كلها مدمجة. يحافظ الاستضافة الذاتية على مجموعة ROM الخاصة بك على خادمك الخاص، لتكون خاصة ومتاحة فقط للحسابات التي تنشئها.
الميزات الأساسية في RetroAssembly
دعم أكثر من 25 وحدة تحكم
العب ألعابًا من NES و SNES و Sega Genesis و Game Boy و Arcade و Atari 2600 و Virtual Boy و WonderSwan والعديد من المنصات الأخرى في المتصفح.
الكشف الأوتوماتيكي عن الأعمال الفنية
يتم جلب أغلفة الصناديق والبيانات الوصفية للألعاب تلقائيًا، بحيث تعرض مكتبتك مرئيات غنية بدلاً من أسماء الملفات المجردة.
حفظ الحالات والترجيع
حفظ واستعادة التقدم في أي نقطة، مع لقطات الحالة التلقائية وإعادة تشغيل اللعب على المحاكيات المدعومة.
عناصر تحكم متوافقة مع الجوال
وحدة تحكم افتراضية مدمجة على الشاشة تجعل اللعب سهلاً على الهواتف والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى لوحة ألعاب فعلية.
تظليلات بصرية ريترو
تعيد تأثيرات CRT الاختيارية وتأثيرات التظليل الأخرى إنتاج مظهر شاشات الأجهزة الأصلية لتجربة أكثر أصالة.
لماذا تشغّل RetroAssembly على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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