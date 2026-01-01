RetroAssembly هو تطبيق ويب مستضاف ذاتيًا يحول متصفحك إلى خزانة ألعاب كلاسيكية شخصية. قم بتحميل مجموعة ROM الخاصة بك والعب ألعابًا من أكثر من 25 منصة كلاسيكية — بما في ذلك NES و SNES و Genesis و Game Boy و Arcade و Atari — مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى إضافات أو تنزيلات.

تسترجع المنصة صور الأغلفة وبيانات تعريف اللعبة تلقائيًا بحيث تبدو مكتبتك كمجموعة منظمة بدلاً من مجرد قائمة ملفات. حالات الحفظ، وإعادة اللعب، وتأثيرات التظليل ذات الطراز القديم، ووحدات التحكم المحمولة التي تظهر على الشاشة كلها مدمجة. يحافظ الاستضافة الذاتية على مجموعة ROM الخاصة بك على خادمك الخاص، لتكون خاصة ومتاحة فقط للحسابات التي تنشئها.