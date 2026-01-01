نشر WeKnora بنقرة واحدة.
منصة معرفة LLM مفتوحة المصدر تحول المستندات إلى نظام RAG قابل للاستعلام، ووكيل استدلال، وويكي ذاتي الصيانة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام WeKnora؟
WeKnora هو إطار عمل معرفي مفتوح المصدر مدعوم بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) من Tencent، يحول المستندات المتناثرة إلى أصول معرفية قابلة للاستعلام والاستدلال. يجمع بين الإجابة على الأسئلة القائمة على RAG، وعامل ReAct للاستدلال متعدد الخطوات، ووضع Wiki الذي يستخلص المستندات الأولية في قاعدة معرفية Markdown ذاتية الصيانة مع رسم بياني معرفي تفاعلي.
تضمن استضافة WeKnora ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المستندات الخاصة والتضمينات وسجل المحادثات تحت سيطرتك الكاملة. يمكنك الاتصال بأي من أكثر من عشرين مزودًا لنموذج اللغة الكبيرة (LLM) — مثل OpenAI، DeepSeek، Qwen، Claude، أو نماذج Ollama المحلية — والاختيار من بين العديد من الواجهات الخلفية للمتجهات دون إرسال بيانات حساسة إلى خدمات طرف ثالث.
الميزات الأساسية في WeKnora
وضع الويكي
يستخلص الوكلاء المستندات الأولية إلى قاعدة معرفية بصيغة ماركداون ذاتية الصيانة، مع رسم بياني معرفي تفاعلي لتصفح العلاقات بين المفاهيم.
عامل ReAct
وكيل استدلال متعدد الخطوات ينسق بشكل مستقل الاسترجاع وأدوات MCP والبحث عبر الويب للتعامل مع الاستعلامات المعقدة التي لا يمكن لـ RAG أحادي اللقطة الإجابة عليها.
تحليل المستندات العميق
يتعامل الاستخلاص الذي يراعي التخطيط مع أكثر من عشرة تنسيقات بما في ذلك PDF و Word و Excel و PowerPoint والصور الممسوحة ضوئيًا، مع الحفاظ على الجداول والأشكال والبنية.
دعم LLM متعدد
ربط أكثر من عشرين مزودًا لنموذج اللغة الكبير (LLM) بما في ذلك نماذج OpenAI وDeepSeek وQwen وClaude ونماذج Ollama المحلية دون التقيد بمورد واحد أو إعادة الفهرسة.
استرجاع الرسم البياني المعرفي
يمكّن تكامل GraphRAG و Neo4j الاختياري الاستدلال عبر المستندات واستعلامات العلاقات بما يتجاوز ما يدعمه البحث المتجه المسطح.
تكاملات المزامنة التلقائية
اسحب المستندات مباشرة من Feishu و Notion و Yuque للحفاظ على قاعدة معارفك متوافقة مع الأنظمة التي يستخدمها فريقك بالفعل.
لماذا تشغّل WeKnora على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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