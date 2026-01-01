WeKnora هو إطار عمل معرفي مفتوح المصدر مدعوم بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) من Tencent، يحول المستندات المتناثرة إلى أصول معرفية قابلة للاستعلام والاستدلال. يجمع بين الإجابة على الأسئلة القائمة على RAG، وعامل ReAct للاستدلال متعدد الخطوات، ووضع Wiki الذي يستخلص المستندات الأولية في قاعدة معرفية Markdown ذاتية الصيانة مع رسم بياني معرفي تفاعلي.

تضمن استضافة WeKnora ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء المستندات الخاصة والتضمينات وسجل المحادثات تحت سيطرتك الكاملة. يمكنك الاتصال بأي من أكثر من عشرين مزودًا لنموذج اللغة الكبيرة (LLM) — مثل OpenAI، DeepSeek، Qwen، Claude، أو نماذج Ollama المحلية — والاختيار من بين العديد من الواجهات الخلفية للمتجهات دون إرسال بيانات حساسة إلى خدمات طرف ثالث.