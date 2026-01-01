نشر Centrifugo بنقرة واحدة.
خادم مراسلة في الوقت الفعلي قابل للتطوير لإنشاء تطبيقات مباشرة باستخدام WebSocket ومراسلة النشر/الاشتراك.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Centrifugo؟
Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي مفتوح المصدر ومستقل عن اللغة، يوفر رسائل فورية للمستخدمين المتصلين عبر WebSocket و HTTP-streaming و Server-Sent Events و WebTransport و gRPC. يمكن لأي واجهة خلفية — بغض النظر عن اللغة أو الإطار — نشر الرسائل عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP أو gRPC بسيطة، مما يجعل من السهل إضافة ميزات الوقت الفعلي إلى التطبيقات الحالية دون إعادة كتابتها.
استضافة Centrifugo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي رسوم الرسالة الواحدة والاتصال الواحد التي تفرضها خدمات الوقت الفعلي التجارية مثل Pusher أو Ably، مع منحك تحكمًا كاملاً في قابلية التوسع وتوجيه البيانات وتكوين الأمان.
الميزات الأساسية في Centrifugo
تكامل مستقل عن اللغة
يمكن لأي واجهة خلفية نشر الرسائل عبر واجهة برمجة تطبيقات (API) بسيطة تعتمد على HTTP أو gRPC، مما يتيح لك إضافة ميزات في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى تغيير مكدس التقنيات الحالي لديك.
سجل الرسائل والاسترداد
يخزن الرسائل الأخيرة لكل قناة ويعيد تشغيل الأحداث الفائتة تلقائيًا للعملاء الذين يعيدون الاتصال، مما يمنع فقدان البيانات أثناء الانقطاعات القصيرة.
قابلية التوسع الأفقية
محرك مدعوم بـ Redis يتيح لك تشغيل عدة عقد Centrifugo والتعامل مع ملايين الاتصالات المتزامنة مع نمو قاعدة المستخدمين لديك.
تتبع التواجد
يتتبع المستخدمين المتصلين في كل قناة ويبث أحداث الانضمام/المغادرة، مما يتيح ميزات مثل مؤشرات الكتابة وقوائم المستخدمين النشطين.
لوحة المشرف المدمجة
راقب الاتصالات والقنوات وتدفق الرسائل في الوقت الفعلي عبر واجهة المستخدم الإدارية للويب دون الحاجة إلى إعداد أدوات مراقبة منفصلة.
لماذا تشغّل Centrifugo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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