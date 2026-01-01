Centrifugo هو خادم مراسلة في الوقت الفعلي مفتوح المصدر ومستقل عن اللغة، يوفر رسائل فورية للمستخدمين المتصلين عبر WebSocket و HTTP-streaming و Server-Sent Events و WebTransport و gRPC. يمكن لأي واجهة خلفية — بغض النظر عن اللغة أو الإطار — نشر الرسائل عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP أو gRPC بسيطة، مما يجعل من السهل إضافة ميزات الوقت الفعلي إلى التطبيقات الحالية دون إعادة كتابتها.

استضافة Centrifugo ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي رسوم الرسالة الواحدة والاتصال الواحد التي تفرضها خدمات الوقت الفعلي التجارية مثل Pusher أو Ably، مع منحك تحكمًا كاملاً في قابلية التوسع وتوجيه البيانات وتكوين الأمان.