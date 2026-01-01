نشر Zipline بتثبيت بنقرة واحدة.
خادم تحميل ملفات وصور متوافق مع ShareX، مع لوحة تحكم أنيقة ومختصر روابط مدمج.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Zipline؟
Zipline هو خادم تحميل ملفات وصور مستضاف ذاتيًا مصمم للمستخدمين المتقدمين الذين يحتاجون إلى مشاركة سريعة وموثوقة مع تحكم كامل في بياناتهم. يدعم ShareX و Flameshot وأدوات لقطة الشاشة الأخرى جاهزًا للاستخدام، مما يجعله بديلاً سلسًا لخدمات التحميل المستندة إلى السحابة مثل Imgur أو file.io.
بالإضافة إلى التحميلات البسيطة، يتضمن Zipline اختصار الروابط، وصناديق لصق الأكواد، وتنظيم المجلدات، وتخصيص التضمين، وإدارة المستخدمين. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني مساحة تخزين غير محدودة، ولا توجد قيود على حجم الملفات، وخصوصية تامة لكل عملية تحميل.
الميزات الأساسية في Zipline
تكامل ShareX
دعم ShareX و Flameshot الأصلي ومحمل مخصص يتيح لك التقاط ومشاركة لقطات الشاشة في ثوانٍ.
مختصر الروابط المدمج
تقصير الروابط إلى جانب رفع الملفات من لوحة تحكم واحدة دون الحاجة إلى خدمة منفصلة.
إدارة المستخدمين
إنشاء حسابات متعددة مع حصص تحميل فردية، وأذونات، ومكتبات ملفات منفصلة.
تخصيص التضمين
خصّص تضمينات OpenGraph لكي تعرض الروابط المشتركة معاينات ثرية على Discord و Slack ووسائل التواصل الاجتماعي.
موقع لصق الكود
شارك مقتطفات التعليمات البرمجية المميزة بناءً على بناء الجملة مع الكشف التلقائي عن اللغة وخيارات انتهاء الصلاحية.
لماذا تشغّل Zipline على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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