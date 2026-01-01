Zipline هو خادم تحميل ملفات وصور مستضاف ذاتيًا مصمم للمستخدمين المتقدمين الذين يحتاجون إلى مشاركة سريعة وموثوقة مع تحكم كامل في بياناتهم. يدعم ShareX و Flameshot وأدوات لقطة الشاشة الأخرى جاهزًا للاستخدام، مما يجعله بديلاً سلسًا لخدمات التحميل المستندة إلى السحابة مثل Imgur أو file.io.

بالإضافة إلى التحميلات البسيطة، يتضمن Zipline اختصار الروابط، وصناديق لصق الأكواد، وتنظيم المجلدات، وتخصيص التضمين، وإدارة المستخدمين. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني مساحة تخزين غير محدودة، ولا توجد قيود على حجم الملفات، وخصوصية تامة لكل عملية تحميل.