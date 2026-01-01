نشر Checkrr بنقرة واحدة.
امسح مكتبات Plex و Jellyfin بحثًا عن الوسائط التالفة واستبدل الملفات التالفة تلقائيًا عبر Sonarr و Radarr و Lidarr.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Checkrr؟
Checkrr هو ماسح ضوئي لسلامة المكتبة مفتوح المصدر يحمي مجموعات الوسائط الكبيرة من التلف الصامت. يقوم بإجراء فحوصات ffprobe و magic-number و mimetype عبر كل ملف فيديو وصوت وترجمة في مكتبتك، ثم يقوم بتجزئة الملفات التي تم التحقق منها في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات الفحص المستقبلية المحتوى المعروف بجودته وتكتمل في دقائق بدلاً من ساعات.
عندما يفشل ملف في الفحص، يتصل Checkrr بمجموعة arr التي تشغلها بالفعل — Sonarr أو Radarr أو Lidarr — ويحذف النسخة التالفة، ويقوم بتشغيل تنزيل جديد عبر الخدمة المطابقة. استضافة Checkrr ذاتيًا تحافظ على مخزون الوسائط الخاص بك تحت سيطرتك الخاصة بدون قيود واجهة برمجة تطبيقات (API) من طرف ثالث وبدون تكلفة مستمرة.
الميزات الأساسية في Checkrr
عمليات فحص سلامة ffprobe
يكتشف الملفات المبتورة، والمصنفة بشكل خاطئ، وغير القابلة للتشغيل التي تتخطاها Plex و Jellyfin بصمت أثناء التشغيل.
Sonarr Radarr Lidarr
يزيل الملفات التالفة ويقوم بتشغيل تنزيل جديد عبر مكدس arr الحالي الخاص بك بدون تدخل يدوي.
عمليات إعادة مسح سريعة مستندة إلى التجزئة
تخزن تجزئات الملفات في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات الفحص المتكررة المحتوى الذي تم التحقق منه وتنهي العمل على المكتبات متعددة التيرابايت في دقائق.
دعم المصفوفات متعددة المثيلات
يتصل بالعديد من مثيلات Sonarr و Radarr في وقت واحد، مع تعيينات مسار لكل مثيل لمكتبات 4K والأنمي والمكتبات القياسية.
إشعارات مدمجة
يرسل النتائج إلى ديسكورد، تيليجرام، جوتيفاي، إن تي إف واي، بوش أوفر، الويب هوكس، SMTP، وهيلث تشيكس لإجراء عمليات فحص مجدولة تلقائية.
لماذا تشغّل Checkrr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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