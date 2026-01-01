Checkrr هو ماسح ضوئي لسلامة المكتبة مفتوح المصدر يحمي مجموعات الوسائط الكبيرة من التلف الصامت. يقوم بإجراء فحوصات ffprobe و magic-number و mimetype عبر كل ملف فيديو وصوت وترجمة في مكتبتك، ثم يقوم بتجزئة الملفات التي تم التحقق منها في قاعدة بيانات bbolt بحيث تتخطى عمليات الفحص المستقبلية المحتوى المعروف بجودته وتكتمل في دقائق بدلاً من ساعات.

عندما يفشل ملف في الفحص، يتصل Checkrr بمجموعة arr التي تشغلها بالفعل — Sonarr أو Radarr أو Lidarr — ويحذف النسخة التالفة، ويقوم بتشغيل تنزيل جديد عبر الخدمة المطابقة. استضافة Checkrr ذاتيًا تحافظ على مخزون الوسائط الخاص بك تحت سيطرتك الخاصة بدون قيود واجهة برمجة تطبيقات (API) من طرف ثالث وبدون تكلفة مستمرة.