GeoNetwork هو تطبيق فهرسة مفتوح المصدر، قائم على المعايير، مصمم لإدارة الموارد المرجعية مكانياً عبر المؤسسات. تم تطويره تحت مظلة مؤسسة OSGeo، ويوفر تحرير البيانات الوصفية، والبحث الموحد، وعارض خرائط مدمج يعمل مع معايير ISO 19115/19139، ودبلن كور (Dublin Core)، وسجلات OGC API جاهزًا للاستخدام.

تتيح استضافة GeoNetwork ذاتيًا التحكم الكامل في مجموعات البيانات الجغرافية المكانية الحساسة، وبيانات اعتماد التجميع، وسياسات الوصول على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). تجمع هذه القوالب بين PostGIS للتخزين العلائقي وElasticsearch للبحث المفهرس السريع، مما يجعل الفهرس جاهزًا للإنتاج بمجرد تشغيله.