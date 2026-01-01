نشر GeoNetwork بنقرة واحدة.
تطبيق كتالوج مفتوح المصدر لإدارة البيانات الوصفية الجغرافية المكانية ومجموعات البيانات وخدمات الخرائط التفاعلية.
اختر خطة VPS لـ GeoNetwork
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GeoNetwork؟
GeoNetwork هو تطبيق فهرسة مفتوح المصدر، قائم على المعايير، مصمم لإدارة الموارد المرجعية مكانياً عبر المؤسسات. تم تطويره تحت مظلة مؤسسة OSGeo، ويوفر تحرير البيانات الوصفية، والبحث الموحد، وعارض خرائط مدمج يعمل مع معايير ISO 19115/19139، ودبلن كور (Dublin Core)، وسجلات OGC API جاهزًا للاستخدام.
تتيح استضافة GeoNetwork ذاتيًا التحكم الكامل في مجموعات البيانات الجغرافية المكانية الحساسة، وبيانات اعتماد التجميع، وسياسات الوصول على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). تجمع هذه القوالب بين PostGIS للتخزين العلائقي وElasticsearch للبحث المفهرس السريع، مما يجعل الفهرس جاهزًا للإنتاج بمجرد تشغيله.
الميزات الأساسية في GeoNetwork
فهرس البيانات الوصفية المكانية
إدارة سجلات ISO 19115/19139 ودبلن كور والمتوافقة مع INSPIRE، مع التحقق المدمج والتحرير القائم على القوالب.
الجمع الفيدرالي
سحب البيانات الوصفية من CSW، وOAI-PMH، وWMS، وWFS، وعقد GeoNetwork الأخرى وفق جدول زمني لبناء طبقة اكتشاف واحدة.
بحث Elasticsearch
بحث مكاني نصي كامل وذو أوجه، مدعوم بواجهة خلفية مجمعة من Elasticsearch، لنتائج في أقل من ثانية عبر ملايين السجلات.
عارض الخرائط المضمن
معاينة طبقات WMS و WMTS و WFS مباشرة من سجل باستخدام عميل الخرائط المدمج المستند إلى OpenLayers.
OGC API سجلات
عرض محتوى الكتالوج عبر CSW 2.0.2 ومعيار OGC API Records الحديث لتكاملات البوابات الجغرافية اللاحقة.
الواجهة الخلفية لـ PostGIS
يتم شحنها مع قاعدة بيانات PostGIS بحيث تستمر الأشكال الهندسية المكانية والروابط وقواعد الوصول في محرك نظم معلومات جغرافية مفتوح المصدر ومثبت.
لماذا تشغّل GeoNetwork على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.